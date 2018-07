La asociación de Cartuja, sin sede hasta que dimita su presidente, detenido por tener marihuana en el local La sede de la asociación en una reunión de 2014. / ALFREDO AGUILAR El Ayuntamiento corta relaciones con la actual directiva debido a lo ocurrido el pasado viernes JOSÉ RAMÓN VILLALBA Miércoles, 18 julio 2018, 13:46

El área municipal de Participación Ciudadana ha iniciado los trámites pertinentes para retirar el local cedido por el Ayuntamiento de Granada a la asociación de vecinos de Cartuja, después de que la Policía Nacional arrestara a su presidente y encontrara 167 plantas de cannabis sativa en el interior de este local. «Hemos abierto un expediente para retirarles este local mientras su presidente actual no dimita. No podemos hacer más porque se trata de una asociación privada con reconocimiento municipal; nosotros no podemos poner o quitar presidentes. Lo único que podemos hacer es retirarles el local que sí fue cedido en su día por el Ayuntamiento de Granada», señala el edil de Participación Ciudadana y Deportes, Eduardo Castillo.

Según la información recabada por este periódico, esta asociación de vecinos llevaba muchos años sin solicitar ni un solo euro de subvenciones al Consistorio granadino. «No podemos retirarles subvenciones o ayudas económicas porque llevaban muchos años sin pedir ninguna», advierte Castillo, quien asegura que mientras no haya una sentencia firme se suspenderán «relaciones con este presidente» debido a la gravedad de los hechos y así se mantendrán «hasta que se elija una nueva junta directiva».

Por lo tanto, el Ayuntamiento corta relaciones con la actual directiva debido a lo ocurrido el pasado viernes al mediodía. Los vecinos también han mostrado su malestar a través de un colectivo que se está postulando para crear una nueva asociación de vecinos en Cartuja o al menos impulsar elecciones para renovar la actual. Uno de los portavoces de este movimiento vecinal ha comentado a IDEAL que quieren promover una nueva candidatura después de muchos años viendo al barrio muy estancado, mientras observan a otros como progresan. «Queremos un barrio más activo donde se trabaje más por el bien de sus vecinos y donde se reivindiquen mejoras para hacerlo más habitable. No queremos destruir lo hecho por esta asociación, sino mejorar lo que hay».

El presidente de la asociación de vecinos actual fue puesto en libertad con cargos por un delito contra la salud pública tras pasar 48 horas en los calabozos.