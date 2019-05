«Asistí a un quemado hora y media hasta que llegó el helicóptero» Imagen de archivo del traslado de un herido en helicóptero. Los profesionales rechazan acudir a zonas rurales o apartadas de la provincia por el estrés que supone la escasez de profesionales SARAI BAUSÁN GARCÍA RANADA Lunes, 20 mayo 2019, 01:20

«Cuando un médico está solo pasando consulta o haciendo urgencias y te llega algo complicado, te sientes muy solo porque sea lo que sea lo que llegue, te lo vas a comer tú sí o sí». Desde el sindicato CSIF muestran lo que deben vivir día a día los profesionales que pasan su jornada en los centros de salud y consultorios que hay distribuidos por los pueblos de toda la provincia. Y para hacer una idea más fehaciente de la ansiedad y angustia que se puede llegar a vivir, su portavoz expone su propia experiencia: «Una vez nos llegó un quemado para el que tuvimos que pedir un helicóptero para que lo trasladaran a otro hospital, pero hasta la hora y media no llegó y ese tiempo estuve yo solo con él, tratándolo y reanimándolo. Son momentos muy difíciles en el que se viven situaciones muy estresantes», comenta.

Por ello, una de las principales causas que esgrimen los profesionales que se oponen a trabajar en estos entornos es la soledad y la ansiedad que deberán vivirlo. Otra es la dificultad de acceder a una formación continua, algo primordial en un trabajo como el de los médicos de familia. Tal y como explican desde los sindicatos, estos profesionales no tienen acceso a formación continua de cualquier especialidad, no hay tanta facilidad como cuando se trabaja en hospitales de la capital o entorno grandes y la falta de efectivos que cubran su puesto cuando se estén formando imposibilitan ir refrescando sus conocimientos.

«Antes habían cursos de reciclaje en los que, durante dos semanas al año, el médico decía en qué área creía que necesitaba reciclarse o quería aprender más, y se iba a un hospital a formarse. Eso lo quitaron hace unos 15 o 20 años. Además, nosotros hemos pedido que cualquier tipo de formación se haga en horario de trabajo, pero nos está costando conseguirlo», afirman desde CSIF.

Para mejorar esta situación y que la falta de formación continuada no sea un problema para convertir en apetecibles estos puestos se han desarrollado distintos programadas específicos que se espera materializar en el futuro desde la consejería. Tal y como afirman, se desarrollarán formaciones específicas con estancias en centro de referencia con el fin de mantener las habilidades necesarias en la atención a patologías de elevada complejidad. Además, en aquellos centros que tengan más de 50% en especialidades de difícil cobertura o más del 40% de este tipo de puestos, se promoverá un plan de impulso de la formación online y semipresencial. «Todas las propuestas que se han ido proponiendo para paliar esta situación son muy válidas, pero aún no se ha implantado ninguna y no se sabe ni cuándo se hará ni de qué manera», afirman los sindicatos.