El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»

Resulta imposible hablar de cochinillo asado en Granada y no mencionar al que posiblemente sea el restaurante más reputado en este sentido de toda la ... provincia: el Asador Curro. Un negocio que se mantiene fiel a sus orígenes, con esta elaboración como su principal estrella, pero que recientemente ha renovado su carta para añadir nuevos platos y darle un nuevo enfoque a algunos clásicos de su carta.

«Nuestro cochinillo es tan famoso gracias a la lucha de Curro, que durante muchos años estuvo haciendo pruebas hasta dar con el punto perfecto. Nosotros continuamos su línea, ofreciendo un cochinillo jugoso pero más ligero de lo que encontramos de Despeñaperros para arriba», cuenta a IDEAL Álvaro Capilla, sumiller de Asador Curro.

Aunque es consciente de cuál es el plato más demandado del restaurante, hay otras elaboraciones muy destacadas en su propuesta. «Desde hace algunas semanas tenemos la carta nueva totalmente operativa y con ella ofrecemos una renovación de nuestros clásicos», explica. La mayoría de ellos son terminados en mesa, lo que hace que el trabajo de sala luzca «un poquito más» a través de una gran puesta en escena.

«Desde hace algunas semanas tenemos la carta nueva totalmente operativa y con ella ofrecemos una renovación de nuestros clásicos» Álvaro Capilla Sumiller del Asador Curro

Como sumiller, Álvaro es el encargado de aconsejar con qué bebidas acompañar a cada plato del asador. «Curro fue el que me inculcó el amor por el vino. Gracias a él descubrí que el vino es el mejor catalizador de una comida, es lo que la potencia y ayuda a que te vayas más feliz», explica. Y es precisamente por ello que su consejo no es otro que «dejarse recomendar». «El mundo del vino es para todos y contamos con variedades para todos los bolsillos y ocasiones. No hay que gastarse muchísimo para disfrutar de un buen vino».

En este sentido, aconseja maridar el cochinillo con un vino que ayuda a compensar su grasa. Para ello eligiría cualquier Rioja o Ribera del Duero «potente». Y para otros platos como una tortilla con bacalao que han agregado recientemente al menú o las mollejas de ternera, recomienza optar por algún blanco, con el chardonnay de Borgoña como protagonista, o por «algo de Jerez» respectivamente.

La Navidad, la época más fuerte

Los meses más fríos del año son los de más trabajo en el Asador Curro. De hecho, desde mediados de noviembre ya permiten reservar su cochinillo asado al horno de carbón para llevar para quienes quieran disfrutar de él en sus casas. «Ahora es nuestra época álgida y es una alegría para nosotros. Es una alegría ver que tanta gente viene y que salen siempre súper contentos».

Sobre la acogida a la nueva carta, que define como «más pequeña pero de mayor calidad», el sumiller reconoce que mucha gente la veía con miedo pero al probarla las dudas se disipan siempre. «Buscamos ofrecer estímulos nuevos y que la gente no se aburra de la carta. Es un orgullo que la gente nos tenga como sinónimo de buen comer, buen beber y de un lugar en el que sentirse a gusto», finaliza.