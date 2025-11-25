El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»

Los pollos asados son una de las comidas más económicas y deliciosas a las que se puede recurrir. La cantidad de asaderos que se dedican ... a prepararlos en Granada así lo atestigua, siendo una de las elaboraciones más demandadas por los ciudadanos. En la mayoría de negocios de este tipo utilizan el gas como combustible para asar los pollos, aunque hay algunos que se diferencian y van un paso más allá en este sentido.

Es el caso del Asador El Buen Comer, ubicado en el número 1 de la calle Gavilán de Churriana de la Vega. Un asador que prepara sus pollos de una forma que requiere más trabajo e inversión pero que ofrece unos resultados diferenciales: los cocinan asados a la leña o directamente a la brasa. Y no una leña cualquiera, sino que usan leña de encina, que le otorga un gusto espectacular a la carne.

«Llevamos desde 2014 en marcha. Mi marido y yo habíamos trabajado en muchos bares y restaurantes pero estábamos cansados de echar tantas horas así que decidimos montar el asadero», cuenta a IDEAL Pilar Espinosa, propietaria del negocio. Y es que, como ella misma confirma, aquí también trabajan mucho, ya que llegan a las 07:00 horas, pero tienen la certeza de que a las 17:00 horas pueden irse y tienen la tarde «más libre».

«En cuanto tuvimos algo de dinerillo nos pusimos con la leña. Primero compramos una máquina para asar los pollos a la leña y después una gran parrilla para la brasa» Pilar Espinosa Propietaria del Asador El Buen Comer

El primer año hacían los pollos con butano pero a partir del segundo incorporaron la leña al negocio: «En cuanto tuvimos algo de dinerillo nos pusimos con la leña. Primero compramos una máquina para asar los pollos a la leña y después una gran parrilla para la brasa». Eso sí, tal y como explica Juan Carlos, marido de Pilar y el encargado de preparar los pollos, aunque «se nota mucha diferencia en el sabor», preparar los pollos a la leña es bastante más exigente.

«Tenemos un almacén con la leña a parte y como la que usamos es de encima la verdad es que es bastante cara». Desde temprano empieza a prepararlo todo para que a eso de las 11:30 horas pueda poner los pollos a prepararse. Y es que pese a que los que prepara a la brasa tardan poco en hacerse, alrededor de 20 minutos, los que son asados a la leña llevan más tiempo, en torno a las dos horas.

Pollos a parte, también cuentan con otras especialidades que hacen con la leña como las costillas o el jamón asado. Sin olvidar otros platos que también tienen mucha demanda como las albóndigas o la carne en salsa, así como elaboraciones por encargo como el rabo de toro, las gachas picantes o las migas.

Las obras del metro en Churriana de la Vega les han afectado bastante durante los últimos meses, ya que su calle está levantada y eso ha restado afluencia al asador. «Tenemos un 60% menos de ventas por el metro pero ahora están subiendo porque hace poco vino el Niño Safaera, el influencer gastronómico, y nos hizo un vídeo para TikTok, así que las ventas han vuelto a subir y estoy muy agradecida», confiesa Pilar.

Próximamente cumplirán 12 años desde su apertura, aunque tanto Pilar como Juan Carlos avisan de que no les queda mucho al frente del negocio. «Montamos esto pensando en nuestro hijo, para que se lo quedara el día de mañana, pero parece que no le gusta mucho. Así que como estamos ya mayorcillos cuando nos jubilemos, que no tardaremos mucho, lo traspasaremos», finalizan.