Los asaderos de pollos de Granada impulsan la alianza del 'take away' más español

En los últimos cinco años el kilo de carne de pollo ha subido más de un 40%, un subidón que supone un problema para la ... cesta de la compra de cualquier familia pero que alcanza el nivel de auténtico quebradero de cabeza para un empresario como Francisco Trujilllo, propietario de seis asaderos de la provincia donde cada semana se consumen más de 1.300 pollos. De lo que se dio cuenta Trujillo, cuando hablaba con sus colegas del sector -más compañeros que competencia- es que todos estaban igual, asfixiados por la subida de costes que apenas puede repercutirse en los precios de unos negocios con márgenes «muy estrechos». El aumento de costes simultáneo que han experimentado las principales materias primas que utilizan los asaderos, desde los pollos pasando por la energía, el aceite o las patatas, han sumido al sector en una tormenta perfecta.

Para navegarla, a Trujillo se le ocurrió reunir a sus compañeros de Granada y crear una central que concentre las compras de todos los pequeños asaderos de pollos. A la hora de negociar con los proveedores, no es lo mismo comprar 1.000 pollos que 100.000. Es el clásico la unión hace la fuerza. Francisco comentó la idea con Lucas Santos, empresario que regenta el restaurante Doña Juana en Huétor Vega, famoso por sus pollos asados y su tapa estrella de higaditos de pollo, y no tardó ni un minuto en sumarse al barco.

Tras meses de reuniones «intensas y apasionadas» con empresarios del sector, y con las bases sólidas de un estudio de mercado, un plan de crecimiento y viabilidad, ha nacido la Central de Compras Asadores de Pollos S. L., una empresa impulsada por diez propietarios de asaderos granadinos que está dispuesta a marcar un antes y un después para el sector en España. «Hemos conseguido transmitir la visión de que es necesaria una unión para centralizar las compras de los productos y servicios para nuestros negocios y estamos a punto de alcanzar ya los 60 afiliados en Andalucía», explican los promotores.

Del aceite a las patatas

Los asaderos de pollos son principalmente negocios familiares, que dan empleo a una media de cuatro trabajadores. «Es el 'take away' español por excelencia. Se trata de la comida para llevar más saludable del mercado, pero además no solo ofrecen pollo asado, si no también gran variedad de comidas y menús diarios con precios asequibles y que ayudan a sostener las economías locales», comentan los empresarios.

Un modelo de negocio que, sin embargo, se está viendo amenazada por la subida de costes de todas las materias primas. Por ejemplo, recuerdan que las subidas de la factura eléctrica, que llegó a triplicarse en 2022, no ha vuelto a los niveles de ese año, y también sufren, como cualquier empresario, la subida de costes laborales, pero además soportan específicos que han tensado los mercados de su sector.

«Nuestro principal producto, el pollo, ha subido un euro por kilo desde 2020, como consecuencia de una expansión demográfica que demandaba producto avícola, así como los procesos de concentración del sector mediante fusiones y adquisiciones de los principales productores. Esto hace que los asaderos de pollos tengamos menor capacidad de negociación al comprar cada uno por nuestra cuenta», esgrimen los promotores de la Central de Compras, que recuerdan el handicap que supone trabajar con un producto tan perecedero.

12.000 asaderos En España hay doce mil asaderos, según las fuentes del sector en Granada.

1.560 millones de euros Es la cifra de facturación anual de los asaderos españoles, un sector muy disperso en pequeños negocios, según Central de Compras.

50.000 empleos Los asaderos en España sostienen 50.000 empleos de forma directa, según las mismas fuentes.

También la patata, otro imprescindible en los asaderos, ha doblado su precio en los últimos años «lo que se explica por la situación de Holanda, principal fabricante de patata cortada y procesada de Europa, que viene experimentando problemas para el abastecimiento a nuestro continente».

El aceite para freír se disparó con la guerra de Ucrania y no ha vuelto a estabilizarse y el suma y sigue se completa con los envases, embalajes, detergentes... «Los recursos humanos cada vez más limitados, con necesidad de captar personal cualificado para las tareas y horarios de nuestras empresas son otra complicación más para el sector», apuntan los promotores.

Tanto Trujillo como Santos se muestran muy satisfechos de la creación de la central de compras que supone un «hito extraordinario» para los asaderos de pollos en España. «Se pueden crear grandes sinergias, permitiéndoles obtener un precio más competitivo en la compra de los productos y servicios 'core' de su negocio. Vamos a poder mejorar contratos de luz, gas, gasoil, la contratación de personal para picos de venta, maquinaria, asesoramiento legal, sanitario, financiero, y un sinfín de ventajas que hacen que esta unión sea primordial para un sector que cuenta con unos márgenes ínfimos que se ven fuertemente azotados por el incremento de los precios», esgrimen.

También para los proveedores es una ventaja, aseguran, ya que «se eliminan ineficiencias en la cadena de valor, tendrán previsiones de fabricación y contratos asegurados que les beneficiarán para ajustar mejor sus procesos».

«Ganamos todos»

Además, han lograddo sumar al proyecto como colaborador estratégico a la empresa granadina Grill & Chicken S.L, especialistas en el sector que asesoran y colaboran con compañías del norte de Europa y del territorio nacional y les suministran productos, además de contar con expertos en compras, finanzas, logística, I+d+i y operaciones.

La empresa, con sede en Otura, cuenta con profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector, posicionamiento internacional y es todo un 'fichaje estrella' para la nueva central de compras, que es granadina pero nace con vocación nacional.

«Cuantos más integrados seamos, más ventajas competitivas tendremos. Invitamos a todo aquel que tenga un asadero de pollos a afiliarse a la Central para poder beneficiarse de mejoras competitivas. No se trata de competencia, se trata de alianzas. Nuestra competencia son los take away de comida rápida de grandes multinacionales con una concentración de compras que le permiten hundir los precios de venta», defiende Francisco Trujillo.

«Tenemos la oportunidad de eliminar ineficiencias en la cadena de valor, creando una alianza que mejora la competitividad y el posicionamiento del mercado de los asadores de pollos» Lucas Santos, Empresario que regenta el restaurante Doña Juana en Huétor Vega

En la misma línea, Santos quiere agradecer especialmente a los sesenta asaderos que se han sumado ya a la iniciativa. «Nada de esto sería posible sin su apoyo», apunta. «Tenemos la oportunidad de eliminar ineficiencias en la cadena de valor, creando una alianza que mejora la competitividad y el posicionamiento del mercado de los asadores de pollos. Si no nos unimos, tarde o temprano el mercado nos dejará fuera con grandes franquicias que ajustan los márgenes y las operaciones con un nivel óptimo inalcanzable para el pequeño negocio», insiste.

La central granadina ha iniciado ya una campaña de captación de socios en Andalucía y su ambición es prestar servicios en todo el territorio español. «Con una cuota de mercado de más del 30%, Central de Compras de Asadores de Pollos S.L. espera marcar un antes y un después en el sector, buscando siempre mejorar e innovar las necesidades del consumidor. La oportunidad es única y las expectativas son inmensas», concluyen.