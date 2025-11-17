El arzobispo de Granada se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano

El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que este lunes se ha ... reunido en el Vaticano con el Papa León XIV, en una audiencia privada solicitada por los obispos españoles tras el nombramiento del nuevo Pontífice en mayo. El encuentro se ha prolongado durante aproximadamente una hora.

Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, ha expresado la alegría de la Comisión tras la reunión. Durante el encuentro, la CEE entregó al Pontífice una edición especial de la Biblia con motivo de su visita, así como dos números de la revista Ecclesia —referentes a Dilexi te y a su elección papal— y un donativo de la Iglesia española destinado a obras de caridad del Papa.

Argüello ha señalado que han podido «comentar con el Papa los diversos momentos que vive la Iglesia española», destacando el deseo de anunciar el Evangelio, los retos de la iniciación cristiana, la situación de los laicos, sacerdotes y religiosos, así como la llegada a las comunidades españolas de personas procedentes de distintos lugares del mundo. Asimismo, destacó los trabajos que, «con el impulso de la Santa Sede», la CEE desarrolla en relación con la «prevención, formación y reparación» de las víctimas de abusos.

Una posible visita del Papa León XIV a España

Respecto a una posible visita del Papa León XIV a España, Luis Argüello ha subrayado que, aunque es la Santa Sede quien confirma los viajes del Pontífice, la Comisión Ejecutiva ha salido «esperanzada» tras el encuentro. El prelado ha destacado, además, que León XIV «conoce bien España», como se ha podido comprobar en sus comentarios sobre el «resurgir del interés espiritual y de la búsqueda religiosa», especialmente entre los jóvenes. Entre los signos de este despertar se encuentran el aumento de los «retiros de impacto», las peticiones de bautismo por adultos y, de manera destacada, el crecimiento en el «número de seminaristas».

La Comisión Ejecutiva ha planteado diversas ideas sobre posibles destinos, tanto en la España urbana como en la rural. Entre ellas, Canarias, por el «asunto de las migraciones», que ya estaba pendiente con el Papa Francisco. Otros motivos señalados son el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz, la culminación de la Basílica de la Sagrada Familia en su parte más central, e incluso la posible beatificación de Gaudí. En referencia a otros centenarios, Argüello ha recordado que «en mi tierra, por hablar también de la España vaciada», se celebra un año jubilar por la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, vinculado a la diócesis de Chiclayo.

La delegación española ha estado encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y cuenta también con el vicepresidente y arzobispo de Madrid, José Cobo, así como con el secretario general y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán. Completan la comitiva los obispos Ginés García Beltrán (Getafe), Jesús Sanz (Oviedo), Mario Iceta (Burgos), Enrique Benavent (Valencia), José Ángel Saiz Meneses (Sevilla) y José María Gil Tamayo (Granada)

Asamblea Plenaria de los Obispos españoles

Tras la audiencia con el Papa, dará comienzo la Asamblea Plenaria de los Obispos españoles, que se prolongará hasta el viernes 21 de noviembre. Entre los actos destacados se encuentra una celebración ecuménica en la Catedral de la Almudena, prevista para el jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas, con motivo del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, durante la cual se hará pública una Declaración conjunta con las distintas confesiones cristianas presentes en España.