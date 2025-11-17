Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita al papa León XIV de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española IDEAL

El arzobispo de Granada se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano

El prelado granadino forma parte de la Comisión Ejecutiva de la CEE, que este lunes ha mantenido un encuentro con el Pontífice, en una audiencia privada solicitada por los obispos españoles.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:54

Comenta

El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que este lunes se ha ... reunido en el Vaticano con el Papa León XIV, en una audiencia privada solicitada por los obispos españoles tras el nombramiento del nuevo Pontífice en mayo. El encuentro se ha prolongado durante aproximadamente una hora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  5. 5 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  6. 6

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  9. 9

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  10. 10 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El arzobispo de Granada se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano

El arzobispo de Granada se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano