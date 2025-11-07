Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Granada y su arte, protagonistas de la nueva canción de Rosalía.

Granada y su arte, protagonistas de la nueva canción de Rosalía. Ideal

«Y el arte en Graná»: Rosalía se rinde a la ciudad y la proyecta al mundo en su canción 'Reliquia'

Esta mención a Granada coincide con el hecho de que en este nuevo disco tiene una canción, 'La rumba del perdón', en la que canta acompañada de la granadina Estrella Morente

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

La ciudad de Granada es una de las protagonistas de la nueva canción de Rosalía, que este viernes estrena 'Lux', su cuarto disco de estudio. ... Y aunque el lanzamiento de su último trabajo no se produzca hasta hoy, lo cierto es que casi todos sus seguidores han podido escuchar ya varias de sus canciones debido a una filtración que tuvo lugar a principios de esta semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  4. 4 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  5. 5 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  6. 6 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  7. 7

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  10. 10 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Y el arte en Graná»: Rosalía se rinde a la ciudad y la proyecta al mundo en su canción 'Reliquia'