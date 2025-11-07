«Y el arte en Graná»: Rosalía se rinde a la ciudad y la proyecta al mundo en su canción 'Reliquia'
Esta mención a Granada coincide con el hecho de que en este nuevo disco tiene una canción, 'La rumba del perdón', en la que canta acompañada de la granadina Estrella Morente
Granada
Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:48
La ciudad de Granada es una de las protagonistas de la nueva canción de Rosalía, que este viernes estrena 'Lux', su cuarto disco de estudio. ... Y aunque el lanzamiento de su último trabajo no se produzca hasta hoy, lo cierto es que casi todos sus seguidores han podido escuchar ya varias de sus canciones debido a una filtración que tuvo lugar a principios de esta semana.
Una de esas canciones es 'Reliquia', que además de escucharse por la filtración también ha visto la luz antes de tiempo debido a un error de la plataforma de Spotify, que hizo que estuviera disponible durante algunos minutos para todos sus usuarios. Y al igual que ocurriera con 'Berghain', el primer tema que se pudo escuchar de 'Lux', la canción 'Reliquia' también ha generado una gran expectación.
Se trata de un tema que combina una base de música pop con arreglos de violín, pero lo que más llama la atención ha sido su letra, en la que la catalana recorre diferentes lugares del mundo y entre ellos se encuentra la ciudad de Granada. De hecho, en un pasaje menciona de forma concreta «el arte en Graná».
Esta mención a Granada coincide con el hecho de que en este nuevo disco tiene una canción, 'La rumba del perdón', en la que canta acompañada de la granadina Estrella Morente. Todo ello en el marco de la candidatura de Granada para ser capital europea de la cultura en 2031, algo que puede verse favorecido por el vínculo que guarda 'Lux' con la ciudad si tenemos en cuenta de que millones de personas escucharán el nuevo disco de Rosalía.
De hecho, con la canción 'Berghain' la cantante acumuló más de tres millones de reproducciones tras dos días desde su lanzamiento, siendo lo más escuchado en Spotify en nuestro país. Por lo que se espera que tanto 'Reliquia', el tema en el que menciona «el arte en Graná», y 'La rumba del perdón', en el que colabora con Estrella Morente, también alcancen millones de reproducciones.
La letra de 'Reliquia'
Yo, que perdí mis manos en Jerez
Y mis ojos en Roma
Crecí, y el descaro, lo aprendí
Por ahí por Barcelona
Perdí mi lengua en París
Mi tiempo en L.A
Los heels en Milán
La sonrisa en U.K
Pero mi corazón nunca ha sido mío
Yo siempre lo doy
Coge un trozo de mí
Quédatelo pa' cuando no esté
Seré tu reliquia
Soy tu reliquia
Seré tu reliquia
Perdí la fe en D.C
La amiga en Bangkok
Un mal amor en Madrid
Y, en México, el blunt
La mala hostia en Berlín
Y el arte en Graná
En PR, nació el coraje
Pero el cielo nació en Buenos Aires
En Japón, lloré
Y mis pestañas deshilé
Y en la ciudad de cristal
Fue que me trasquilé
Pero el pelo vuelve a crecer
La pureza también
La pureza está en mí
Y está en Marrakech, no, no
No soy una santa, pero estoy blessed
Pero mi corazón nunca ha sido mío
Yo siempre lo doy, uh-uh
Coge un trozo de mí
Quédatelo pa' cuando no esté
Seré tu reliquia
Soy tu reliquia
Seré tu reliquia
Huyendo de aquí
Como hui de Florida
Somos delfines saltando
Saliendo y entrando
En el aro escarlata
Y brillante del tiempo
Es solo un momento
Es solo un momento
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión