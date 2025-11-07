«Y el arte en Graná»: Rosalía se rinde a la ciudad y la proyecta al mundo en su canción 'Reliquia'

La ciudad de Granada es una de las protagonistas de la nueva canción de Rosalía, que este viernes estrena 'Lux', su cuarto disco de estudio. ... Y aunque el lanzamiento de su último trabajo no se produzca hasta hoy, lo cierto es que casi todos sus seguidores han podido escuchar ya varias de sus canciones debido a una filtración que tuvo lugar a principios de esta semana.

Una de esas canciones es 'Reliquia', que además de escucharse por la filtración también ha visto la luz antes de tiempo debido a un error de la plataforma de Spotify, que hizo que estuviera disponible durante algunos minutos para todos sus usuarios. Y al igual que ocurriera con 'Berghain', el primer tema que se pudo escuchar de 'Lux', la canción 'Reliquia' también ha generado una gran expectación.

Se trata de un tema que combina una base de música pop con arreglos de violín, pero lo que más llama la atención ha sido su letra, en la que la catalana recorre diferentes lugares del mundo y entre ellos se encuentra la ciudad de Granada. De hecho, en un pasaje menciona de forma concreta «el arte en Graná».

Esta mención a Granada coincide con el hecho de que en este nuevo disco tiene una canción, 'La rumba del perdón', en la que canta acompañada de la granadina Estrella Morente. Todo ello en el marco de la candidatura de Granada para ser capital europea de la cultura en 2031, algo que puede verse favorecido por el vínculo que guarda 'Lux' con la ciudad si tenemos en cuenta de que millones de personas escucharán el nuevo disco de Rosalía.

De hecho, con la canción 'Berghain' la cantante acumuló más de tres millones de reproducciones tras dos días desde su lanzamiento, siendo lo más escuchado en Spotify en nuestro país. Por lo que se espera que tanto 'Reliquia', el tema en el que menciona «el arte en Graná», y 'La rumba del perdón', en el que colabora con Estrella Morente, también alcancen millones de reproducciones.

La letra de 'Reliquia'

Yo, que perdí mis manos en Jerez

Y mis ojos en Roma

Crecí, y el descaro, lo aprendí

Por ahí por Barcelona

Perdí mi lengua en París

Mi tiempo en L.A

Los heels en Milán

La sonrisa en U.K

Pero mi corazón nunca ha sido mío

Yo siempre lo doy

Coge un trozo de mí

Quédatelo pa' cuando no esté

Seré tu reliquia

Soy tu reliquia

Seré tu reliquia

Perdí la fe en D.C

La amiga en Bangkok

Un mal amor en Madrid

Y, en México, el blunt

La mala hostia en Berlín

Y el arte en Graná

En PR, nació el coraje

Pero el cielo nació en Buenos Aires

En Japón, lloré

Y mis pestañas deshilé

Y en la ciudad de cristal

Fue que me trasquilé

Pero el pelo vuelve a crecer

La pureza también

La pureza está en mí

Y está en Marrakech, no, no

No soy una santa, pero estoy blessed

Pero mi corazón nunca ha sido mío

Yo siempre lo doy, uh-uh

Coge un trozo de mí

Quédatelo pa' cuando no esté

Seré tu reliquia

Soy tu reliquia

Seré tu reliquia

Huyendo de aquí

Como hui de Florida

Somos delfines saltando

Saliendo y entrando

En el aro escarlata

Y brillante del tiempo

Es solo un momento

Es solo un momento