Arrestada tras agredir a un vigilante de seguridad en el centro de salud del Realejo Insultó al personal de administración del centro médico cuando el vigilante se vio obligado a actuar para reducirla JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Miércoles, 5 junio 2019, 14:30

Policía Nacional ha detenido a una mujer acusada de agredir al vigilante de seguridad del centro de salud del Realejo ayer a las 10.15 horas. La arrestada exigió que le dieran cita para atender a su madre en una consulta médica, pero al no llevar la tarjeta sanitaria de su progenitora le comunicaron que no podían concederle la cita. «La mujer se puso a dar gritos y a insultar a los administrativos, lo cual me obligó a actuar.Me arañó el ojo, el brazo y me golpeó la cara en dos ocasiones. Finalmente logré reducirla», comenta José Miguel, la víctima de esta agresión. Durante el incidente había una veintena de personas en espera de ser atendidas en las distintas consultas de este centro médico. «Desde que entró por la puerta se le veía que podía montar alguna trifulca, iba con una cerveza en la mano y parece ser que no es la primera vez que ha montado algún escándalo en este centro de salud», advierte este vigilante de seguridad, quien casualmente ayer estaba en sustitución de un compañero suyo.

Policía Nacional se personó en el centro de salud en pocos minutos y se llevó a esta mujer en calidad de detenida a los calabozos de la comisaría provincial, en la calle La Palmita. La rápida actuación del vigilante de seguridad impidió que esta mujer la pudiera emprender a golpes con el personal de administración de este centro médico. La víctima fue atendida en el mismo centro sanitario del Realejo y siguió en su puesto de trabajo. Todo el personal del establecimiento sanitario continuó adelante con su jornada laboral, una vez evacuada la presunta agresora a dependencias de la Policía Nacional.