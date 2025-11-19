El arreglo del puente de Bejarín atrae a 16 empresas

Dieciséis empresas optan a las obras del puente de Bejarín (Purullena) que quedó destrozado por la dana en noviembre del año pasado. El plazo para ... presentar las ofertas finalizó el 13 de noviembre y la Diputación de Granada espera ahora que los trabajos se adjudiquen en diciembre. Prevé que el arreglo comience en febrero del año que viene.

La administración provincial aprobó en abril en pleno la actuación con una inversión de 1,1 millones de euros para la reparación de este tramo de la GR-4104, sobre el río Fardes, cortada desde entonces.

El proyecto de reconstrucción del puente sobre el río Guadix, en la carretera GR-4104, contempla la demolición de toda la estructura actual y la ejecución de una nueva, además de la construcción de muros de escollera para proteger los estribos y la instalación de un rastrillo que minimice los efectos de la erosión. La plataforma de la vía se mantendrá con un ancho de 7 metros, distribuidos en dos carriles de 3,5 metros, con un cambio de rasante a ambos lados del puente para adaptarla a la nueva cota.También se repondrán las aceras de 2,5 metros de anchura, los firmes y las redes de servicios afectadas. Las obras se incluyen dentro de la inversión para modernizar la red de carreteras de la provincia.

El periodo de ejecución es, aproximadamente, de cinco meses. El viaducto conecta la pedanía de Bejarín (Purullena) con Benalúa.

La Diputación se encargó de habilitar un paso alternativo meses atrás entre ambas localidades para que los vecinos no tuviesen que rodear por Guadix para llegar a su destino.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por su parte, ha limpiado este año la maleza del cauce con el objetivo de que una nueva riada no vuelva a ocasionar daños de esas dimensiones.

Antecedentes

Las inundaciones producidas por las intensas precipitaciones de los días 28 y 29 de octubre de 2024 provocaron graves destrozos en la carretera provincial GR-4104, entre La Peza y la A-325, concretamente en la estructura sobre el río Guadix, junto al polígono industrial 'El Cordoví' (Benalúa). La gran cantidad de troncos, piedras y material vegetal arrastrado por el cauce, fruto de la falta de limpieza y mantenimiento, obturó los pasos de agua y provocó el colapso total de la estructura. En esta zona, además, seis cortijos particulares quedaron arrasados por la riada.

Meses después de la rotura, los vecinos se concentraron junto al punto para demandar una solución «inmediata» porque no podían pasar de un municipio a otro. Viven en una de estas dos localidades y tienen que ir a la otra para trabajar o cultivar sus tierras. Los propios afectados se encargaron de improvisar un acceso a través de un terreno privado que se cerró porque el dueño empezó a preparar sus tierras para las cosechas. Fue entonces cuando Diputación se encargó de construir un paso alternativo sobre el río con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo responsable de la conservación de cauces.

Es el punto por el que decenas de vecinos pasan actualmente para poder llegar a sus cultivos y trabajos.