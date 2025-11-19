Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Destrozo sobre el puente de Bejarín ocasionado por la dana S.M.

El arreglo del puente de Bejarín atrae a 16 empresas

La Diputación de Granada licita las obras y prevé que los trabajos comiencen en febrero del próximo año

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:30

Dieciséis empresas optan a las obras del puente de Bejarín (Purullena) que quedó destrozado por la dana en noviembre del año pasado. El plazo para ... presentar las ofertas finalizó el 13 de noviembre y la Diputación de Granada espera ahora que los trabajos se adjudiquen en diciembre. Prevé que el arreglo comience en febrero del año que viene.

