Arrancan este lunes las obras para mejorar la carretera de la Sierra y afianzar taludes

La Consejería de Fomento empezará este lunes las obras de mejora estructural y paisajística de la carretera A-395 de Sierra Nevada. Una transformación integral ... de esta vía que conllevará actuaciones para afianzar sus taludes y para crearle más servicios como plazas de aparcamiento o miradores. La iniciativa supondrá una inversión de 22 millones de euros que permitirá la modernización de la carretera, que se convertirá en una moderna puerta de entrada a la estación de esquí. La obra afectará a un tramo de más de 20 kilómetros de la A-395 en los que se acometerán hasta seis actuaciones diferentes.

Una planificación minuciosa repartirá los trabajos en el tiempo para que no afecten al tráfico durante la temporada invernal que comienza este sábado 29 de noviembre. Durante estos meses con la estación abierta se realizarán actuaciones que no requerirán de cortes de la carretera.

Los trabajos previstos hasta el cierre de la temporada consistirán en el análisis geotécnico de las zonas más sensibles por la inestabilidades de los taludes: se realizará un sondeo en el aparcamiento del jardín botánico, en el de La Higuera y se colocarán medidores en la entrada a Pradollano por la A-395R1. Asimismo, se analizará todo el proceso constructivo para la estabilización de taludes y muros existentes debido a que se trata de trabajos en altura con condiciones de seguridad y salud muy específicas.

Además se replantearán sobre el terreno los tres aparcamientos disuasorios diseñados y de las dos glorietas previstas en El Dornajo y a la entrada de Pradollano, para comprobar compensaciones de movimiento de tierras y el drenaje definitivo de las diferentes zonas. Igualmente se hará con los tres miradores.

También se aprovechará para realizar las actuaciones medioambientales previas que son obligatorias. Entre ellas, se encuentran el trasplante de diferentes especies (olivos y olmos), o la colección de rizomas para su traslado al jardín botánico.

Con todos estos trabajos previos se estará en disposición de ejecutar gran parte de las actuaciones previstas a partir de primavera, una vez finalice la temporada de esquí en la estación de Sierra Nevada.

Cortes consensuados

La obra tiene un plazo de 24 meses condicionados a que se pueda avanzar sin afectar al tráfico en los meses de invierno. Cuando lleguen los cortes de la circulación serán consensuados y anunciados con anticipación.

Desde la Consejería de Fomento, que dirige Rocío Díaz, convocarán una reunión con los empresarios para informar sobre las previsiones y el cronograma de los trabajos.

Durante la temporada no se abrirán tajos ni las obras comenzarán a producir con afecciones al tráfico, sino que tan sólo se comenzarán los trabajos previos de compensación ambiental en zonas afectadas por los taludes y en aparcamientos, preparación de zonas de acopio y explanación de los aparcamientos. También se harán sondeos para evaluar el estado del talud en el acceso a Pradollano (A-395R1), sin afecciones a la carretera, para concretar las medidas geotécnicas y dimensiones de la pantalla de pilotes a ejecutar una vez finalice la explotación invernal de la estación de esquí.

Evitar desprendimientos

Las obras de la A-395 se harán para acabar con problemas de la carretera como los desprendimientos. Después de la caída de piedras a la vía en marzo de 2024, que supuso el corte completo de la calzada, se puso de manifiesto la urgente necesidad de actuar para mejorar los taludes.

Al ser el único camino a la estación, desde Fomento entendieron como necesaria una solución inmediata para las frecuentes situaciones de retenciones y peligro que se dan en esta carretera ante la presencia de nieve o placas de hielo. Aunque haya máquinas para abordar estas situaciones también se hace difícil su acceso.

Además, el firme está expuesto a un deterioro constante agravado por el paso de las cuchillas de los quitanieves y el hielo-deshielo. Además se quieren estabilizar varios puntos donde podrían producirse desprendimiento de rocas.

La obra mejorará dos intersecciones peligrosas y además, con los nuevos aparcamientos y miradores, se permitirá el embolsamiento y parada de vehículos en puntos intermedios del recorrido, tanto para situaciones de temporal y mayor afluencia de vehículos, como para disfrutar del itinerario paisajístico.