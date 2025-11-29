Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A la carretera de Sierra Nevada se le estabilizarán taludes y se le añadirán servicios como aparcamientos y miradores. Ideal

Arrancan este lunes las obras para mejorar la carretera de la Sierra y afianzar taludes

Se realizarán también revisiones geotécnicas de los aparcamientos y se mudarán especies vegetales para protegerlas

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:51

La Consejería de Fomento empezará este lunes las obras de mejora estructural y paisajística de la carretera A-395 de Sierra Nevada. Una transformación integral ... de esta vía que conllevará actuaciones para afianzar sus taludes y para crearle más servicios como plazas de aparcamiento o miradores. La iniciativa supondrá una inversión de 22 millones de euros que permitirá la modernización de la carretera, que se convertirá en una moderna puerta de entrada a la estación de esquí. La obra afectará a un tramo de más de 20 kilómetros de la A-395 en los que se acometerán hasta seis actuaciones diferentes.

