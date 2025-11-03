Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Comienzo de las obras en la avenida Cervantes. Pepe Marín

Arranca la obra de Cervantes entre la inquietud del vecindario

Los operarios municipales colocan las primeras vallas en la calle, que será intervenida a lo largo de un año para configurar un nuevo bulevar

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:04

La reforma de Cervantes ya es un hecho. Desde primera hora de este lunes, la empresa adjudicataria de la obra trabaja en la avenida, que ... se encuentra vallada en el tramo que va desde el entorno de Puente Verde hasta el cruce con Alcalá de Henares. Las tareas, por ahora, se centran en la señalización de la zona que abrirá las máquinas en los próximos días, una tarea que los operarios están acometiendo bajo la mirada de unos vecinos y comerciantes que contemplan la actuación entre la inquietud y el enfado, como ha podido comprobar este periódico.

