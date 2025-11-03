Arranca la obra de Cervantes entre la inquietud del vecindario

La reforma de Cervantes ya es un hecho. Desde primera hora de este lunes, la empresa adjudicataria de la obra trabaja en la avenida, que ... se encuentra vallada en el tramo que va desde el entorno de Puente Verde hasta el cruce con Alcalá de Henares. Las tareas, por ahora, se centran en la señalización de la zona que abrirá las máquinas en los próximos días, una tarea que los operarios están acometiendo bajo la mirada de unos vecinos y comerciantes que contemplan la actuación entre la inquietud y el enfado, como ha podido comprobar este periódico.

En los últimos meses, el gobierno local ha defendido una propuesta que pretende conseguir una avenida más verde y con más aparcamientos, un proyecto que, como ha repetido en varias ocasiones, casa con el modelo de ciudad que Marifrán Carazo quiere implantar para conseguir una Granada más respetuosa con el peatón, «una Granada para vivir».

Sin embargo, durante este tiempo, parte de los residentes y de los negocios de la avenida se han manifestado en contra de aspectos de la iniciativa, como la eliminación del vial secundario para configurar un nuevo bulevar o la tala de los árboles declarados como no viables por los técnicos municipales, seis del centenar con que cuenta la calle. La tensión alcanzó el punto máximo el pasado 1 de octubre, cuando la junta extraordinaria convocada por colectivos vecinales terminó de forma abrupta después de que el equipo de gobierno reconociera que no iba a detener la tramitación para incorporar las mejoras que le estaban solicitando los asistentes.

Ampliar Comienzo de las obras en la avenida Cervantes. Pepe Marín

Esa inquietud sigue latente este lunes, donde el arranque de los trabajos está siendo el objeto de conversación principal en los establecimientos de la calle. «Esto que está sucediendo se puede explicar con una sola expresión: abuso de poder», asegura Mariana, dueña de la panadería que se encuentra a mitad de la avenida. Su posición es contraria al proyecto, una opinión que expresa con rotundidad. «Propusimos que pusieran plataforma única, con preferencia para el peatón, pero que dejaran pasar los coches, como ocurre en muchas otras calles de Granada. Pues nada, al final han hecho lo que les ha dado la gana sin escuchar a los vecinos y sin transparencia ninguna», lamenta ante varios clientes que asienten la cabeza con preocupación.

Como ella, Irene, la dueña de la administración de lotería que hay en la avenida, también cuestiona algunos aspectos de cómo se ha organizado y vaticina problemas para los establecimientos. «Por lo que me han dicho, no se han tenido muchas cosas en cuenta y creo que va a haber muchos afectados por las obras», apunta. Su preocupación mayor, sin embargo, es la relativa a la movilidad, tanto por su negocio como en relación con el cercano colegio Ave María de la Quinta. «Tenemos paquetería y no sabemos cómo van a dejarnos las cosas. En el colegio igual. Nos mandaron un mensaje diciendo que iban a tener en cuenta el acceso, pero nadie nos ha informado de nada», lamenta.

«No se nos ha escuchado»

En la Óptica Cervantes, la dueña de la tienda y varios vecinos se muestran muy enfadados con el proyecto. Todos ellos forman parte de la plataforma que se ha organizado estos últimos meses con objeto de adaptar la obra a las necesidades que, a su juicio, requieren los residentes y comerciantes del barrio. «El Ayuntamiento no lo ha resuelto bien. Hemos tenido varias reuniones con ellos y no se nos ha escuchado», resume una de ellas.

Todos insisten en la queja por la eliminación del vial, que aseguran que es «fundamental» para ellas. «Es la forma que tenemos para llegar a nuestras viviendas y para que la gente pueda venir a los comercios. Eso es lo que debería haber resuelto el Ayuntamiento, no quitarnos un vial que es muy importante para nuestras vidas», mantiene antes de apuntar a otro punto de fricción, la permanencia del arbolado. «No queremos que talen ningún árbol. Los queremos todos, aunque sean pequeñitos o estén torcidos. No entendemos que se quiera eliminarlos», señala.

Entre los presentes está Miguel Esteban, representante de Ecologistas en Acción, que es rotundo respecto a la situación del arbolado. «Hicimos un estudio que reveló que no había ningún árbol enfermo y queremos avisar al señor Catalina que no vamos a permitir que toquen ni un solo árbol más. Estamos dispuestos a llevarlo a la Fiscalía si tocan una sola rama. Desde luego, nos van a ver en los tribunales», remarca.

Durante la conversación, Inma, la propietaria de la óptica, señala otra de las inquietudes de los vecinos, por la eliminación de las tuberías de fibrocemento. Las fibras de este material, como recuerda, pueden suponer un riesgo para la salud si se inhalan y reclama un plan de acción al Ayuntamiento. «Espero que haya un protocolo para los comercios, que nos informen bien cuando vayan a manipularlo. Si tienen que cortar unos minutos, que lo hagan; si hay que ir con mascarilla, que lo digan. El amianto es serio. Espero que avisen porque tendremos que buscarnos unas mascarillas que sean efectivas», manifiesta visiblemente preocupada.

«No quiero negatividad»

Aunque entre los consultados por IDEAL son mayoría los críticos con la obra, otros residentes se muestran indiferentes o, incluso, esperanzados por los trabajos. «Aquí entra mucha gente y yo solo digo que no quiero negatividad», bromea Beatriz, dueña de Coser y cantar, otro de los negocios de la calle. Ella no ve con malos ojos la obra. «Entiendo que si hay que quitar árboles es porque estarán en mal estado y si hay que eliminar el vial será porque no nos favorece, lo que sí me generan dudas es el tema de la falta de aparcamiento. Yo no me opongo a la zona azul. Soy muy positiva. El que quiera venir, va a seguir haciéndolo. Así lo veo», afirma.

Tomás, dueño del taller que hay a mitad de calle, confiesa que no tiene opinión «ni a favor ni en contra». Su única inquietud es la falta de información. «No sabemos cómo vamos a poder sacar y meter los coches. Aquí solo sabemos lo que hemos visto en las redes sociales, muy poco», asegura a este periódico.

La situación no ha pasado desapercibida para el equipo de gobierno, que este lunes ha enviado un mensaje de «tranquilidad» a vecinos y comerciantes. En un audio remitido a los medios de comunicación a mediodía, el portavoz municipal y primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, ha asegurado que el Ayuntamiento dedicará esta semana «a informar a residentes, familias de los colegios de la zona y comerciantes» y ha insistido en que «hasta el 11 de noviembre no va a haber ninguna incidencia en el tráfico».

El dirigente ha vuelto a celebrar la «magnífica noticia» que, en su opinión, supone el proyecto para el barrio y ha destacado «una inversión de 3,4 millones de euros que va a conseguir que Cervantes sea una avenida más moderna». «Los vecinos van a tener una calle más verde, con más aparcamientos y zonas de juego infantil», ha insistido.