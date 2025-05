Vecinos exigen el vial peatonal entre Armilla y el PTS tras un año parado

Laura Ubago Granada Miércoles, 14 de mayo 2025, 00:08 Comenta Compartir

En febrero de 2023 comenzaron las obras de un vial muy esperado: la conexión peatonal entre Granada y Armilla, necesaria para salvar la autovía. Actualmente, ... dos años y tres meses más tarde no está terminado este proyecto que tenía un plazo de ejecución de ocho meses. Es más, la obra lleva desde mayo de 2024 completamente paralizada y sin solución a la vista. Todavía no existe la fórmula urbanística para salvar el recorrido de este carril que pisa un terreno al que no puede acceder físicamente. Esto no se aclaró cuando se iniciaron los trabajos de construcción del camino. Se pensó que la solución para poder acceder al solar llegaría y el vial podría terminarse. Pero no ha sido así. Los extremos sí se han concluido pero han quedado descolgados 150 metros. La maleza y los materiales de la obra almacenados –cada vez con más aspecto de abandonados– son el paisaje que ha dejado la obra interrumpida.

La Junta –que es la que construye el carril– y el Ayuntamiento de Armilla no se ponen de acuerdo acerca de quién debe despejar este suelo en el que ya hay un vial: el de acceso al centro comercial de la zona. Las dos administraciones han tenido aproximaciones para retomar las obras, algo que no se ha materializado en la recuperación de los trabajos a lo largo de este año de paralización. Ninguna de las dos administraciones ha querido realizar declaraciones en el aniversario de la obra parada. Al parecer, tienen entre manos alcanzar un acuerdo que podría desbloquear la obra. Aunque no hay nada todavía garantizado. Las asociaciones reclaman Desde la asociación de vecinos PTS-Armilla reclaman esta conexión que debería haberse terminado en 2023. «El proyecto era de ocho meses de ejecución. Acumula mucho retraso. Han hecho una parte que se corta de forma repentina», expresa Manuel Melero, secretario de esta asociación vecinal. Para los residentes en esta zona armillera del PTS sería «vital» y totalmente necesario poder contar con esta conexión peatonal entre esta zona de desarrollo con esa zona del municipio. «Ahora estamos en una ratonera. Ese carril peatonal es una posible salida del barrio que necesitamos», reclaman estos vecinos que podrían llegar a las inmediaciones del Nevada sin necesidad de coger coche. Cuenta Manuel Melero que le han trasladado ya esta demanda al Ayuntamiento de Armilla y le han respondido que «la pelota no está en su tejado» por lo que entienden que no hay una solución a la vista. Desde otra asociación de vecinos, Zaidín-Campus –esta de Granada capital– han reivindicado que se terminen las obras del carril peatonal en numerosas ocasiones. «Lo hemos llevado varias veces por escrito a la junta de distrito», expresa el presidente de esta entidad, Juan de Dios Jiménez. Juan de Dios Jiménez expresa que el Ayuntamiento de Granada no responde acerca de este carril ni de la responsabilidad de terminarlo de la Junta de Andalucía y que es un carril totalmente imprescindible para el desarrollo de su barrio. De hecho, Jiménez recuerda que en esta zona del PTS se están creando y abriendo residencias de estudiantes universitarios que podrían ir andando al centro comercial Nevada. Además se siguen dando situaciones de peligrosidad porque los peatones intentan acceder a pie.

