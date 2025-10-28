Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven Solicitaron dinero a la víctima de manera reiterada y esta llegó a pagar más de 10.000 euros en menos de cuatro meses

C. L. Martes, 28 de octubre 2025, 11:44 | Actualizado 11:52h.

La Guardia Civil ha detenido a tres varones de entre 20 y 39 años, como presuntos autores de un delito de extorsión en la localidad de Las Gabias.

La investigación de la Guardia Civil se inició después de tener conocimiento de que la víctima había sido intimidada por varias personas que le reclamaban el pago de una supuesta deuda que ascendía a 3.000 euros. En un primer momento no accedió al abono de la misma, así que los presuntos autores sacaron una escopeta de cañones recortados que se fueron pasando unos a otros para amenazarlo de muerte y obligarlo a que pagase. Como no tenía dinero en ese momento, le dijeron que le daban un día para conseguirlo y que volverían a su casa para cobrarle.

Agentes de investigación de la Guardia Civil de Las Gabias y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada procedieron a establecer un dispositivo para tratar de detener a los presuntos autores de estas amenazas, y fueron localizados en las inmediaciones del domicilio de la víctima cuando se dirigían a cobrarle.

Los investigadores también averiguaron que la exigencia de esos 3.000 euros bajo amenaza no era un hecho aislado, sino que la víctima había sido objeto de otras extorsiones por parte de uno de estos individuos. Al parecer, la víctima le había vendido un ciclomotor a través de un conocido a finales de pasado mes de junio. Desde ese momento, le fueron reclamadas diferentes cantidades de dinero, en ocasiones para supuestos pagos de multas pendientes que en realidad no existían, o reparaciones en talleres que no se habían producido. A través de estas extorsiones la víctima llegó a pagar más de 10.000 euros.

Finalmente, estos tres individuos han sido puestos a disposición judicial y han quedado en libertad con cargos.