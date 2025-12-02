Trasladada al hospital una mujer de 67 años intoxicada tras el incendio de su vivienda en Santa Fe
El fuego se generó en una vivienda en la esquina entre las calles Padre Barandiarán y Manila a las 21.30 horas
Granada
Martes, 2 de diciembre 2025, 08:26
Una mujer de 67 años tuvo que ser trasladada al Hospital Virgen de las Nieves intoxicada por inhalación de humo un incendio en su vivienda ... de Santa Fe. El aviso fue recibido en el centro coordinador de emergencias 112 sobre las 21.30 horas de la noche.
Varias llamadas alertaban de un fuego en una vivienda en la esquina entre las calles Padre Barandiarán y Manila. De inmediato se movilizó a Bomberos de Granada, junto con los servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local de Santa Fe.
Una mujer de 67 años que se encontraba dentro de la vivienda fue atendida en el lugar de los hechos y posteriormente trasladada en ambulancia al centro hospitalario de la capital.
