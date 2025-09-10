Semáforos con inteligencia artificial aliviarán el tráfico del acceso a Armilla Un estudio de movilidad del Ministerio de Transportes orientará a estos dispositivos a la hora de regular el tráfico

Laura Ubago Granada Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:31

La rotonda de acceso a Armilla, afectada por los atascos y colapsos de tráfico, estará regulada por semáforos que emplearán la inteligencia artificial para cambiar de color. Ya se trabaja en la redacción del proyecto técnico para implantar este sistema semafórico inteligente en la rotonda de la Avenida Fernando de los Ríos con la GR-30. Una vez finalizado el estudio de circulación encargado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya se trabaja en distribuir con precisión la intensidad y distribución del tráfico que accede diariamente a este punto clave del Área Metropolitana. Esta solución será temporal o anterior a la medida definitiva que pasa por soterrar el acceso del municipio armillero.

La regulación semafórica es una actuación compleja desde el punto de vista técnico y urbanístico. En este cruce confluyen usos residenciales, comerciales e industriales, lo que hace que la regulación del tráfico en este enclave requiera soluciones específicas y adaptadas a una alta demanda de movilidad. La rotonda soporta el paso de miles de vehículos al día y conecta con uno de los principales accesos a la capital granadina.

El nuevo sistema semafórico estará basado en inteligencia artificial y permitirá ordenar el tráfico en función de los flujos reales en cada momento, ofreciendo una regulación dinámica que optimiza los tiempos de espera y mejora la seguridad vial. La previsión es que el proyecto pueda licitarse en las próximas semanas y que esté adjudicado antes de que finalice el año.

Punto sensible

«Estamos hablando de uno de los puntos más sensibles en cuanto a movilidad del Área Metropolitana, y desde el Ayuntamiento hemos trabajado para impulsar una solución eficaz que dé respuesta al crecimiento que experimenta nuestra ciudad y su entorno», señala la alcaldes, Loli Cañavate.

«La inteligencia artificial nos va a permitir optimizar el funcionamiento de esta rotonda, reducir tiempos de espera, mejorar la fluidez del tráfico y, sobre todo, ganar en seguridad. La previsión es que la obra pueda estar adjudicada antes de que acabe el año y que su ejecución arranque cuanto antes», ha subrayado.

El Ayuntamiento de Armilla agradece el esfuerzo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por atender esta demanda histórica de la ciudad, dando respuesta a una situación que afecta diariamente a miles de personas. Esta actuación, aunque relevante, tiene carácter provisional y se enmarca dentro del compromiso compartido de seguir trabajando en una solución definitiva que resuelva de forma estructural los problemas de tráfico en este punto neurálgico del Área Metropolitana.