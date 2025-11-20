Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vehículo robado en una carretera secundaria en dirección a Fuente Vaqueros. IDEAL

Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»

Una joven explica el «miedo» que vivió el pasado lunes, cuando un encapuchado la obligó a bajarse del vehículo y se lo llevó

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:49

Comenta

Carmen circulaba con su coche, un Opel Astra de color blanco, por una carretera secundaria que une Pinos Puente con Fuente Vaqueros. «No llega a ... ser un carril de tierra, pero es útil para acortar el camino», detalla. Eran alrededor de las 20.10 horas cuando detectó que un vehículo salía por un carril transversal, dando marcha atrás. Ella aflojó la marcha y comprobó como el coche se cruzó en mitad del carril. «Me puse muy nerviosa», indica. Sus peores presagios se cumplieron. Un encapuchado bajó de aquel turismo y le robó el suyo a punta de navaja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  2. 2 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  3. 3 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  4. 4 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  5. 5 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  6. 6

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  7. 7

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas
  8. 8

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  9. 9

    La cadena humana que sostiene a la familia que sufrió el incendio de Las Gabias
  10. 10 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»

Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»