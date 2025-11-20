Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»

Carmen circulaba con su coche, un Opel Astra de color blanco, por una carretera secundaria que une Pinos Puente con Fuente Vaqueros. «No llega a ... ser un carril de tierra, pero es útil para acortar el camino», detalla. Eran alrededor de las 20.10 horas cuando detectó que un vehículo salía por un carril transversal, dando marcha atrás. Ella aflojó la marcha y comprobó como el coche se cruzó en mitad del carril. «Me puse muy nerviosa», indica. Sus peores presagios se cumplieron. Un encapuchado bajó de aquel turismo y le robó el suyo a punta de navaja.

Carmen, natural de Priego de Córdoba, se dirigía a casa de una amiga por la citada carretera. Era noche cerrada y viajaba sola. Cuando vio que el otro vehículo se quedó cruzado en mitad de la vía, la joven de 24 años decidió dar marcha atrás. «Me puse nerviosa, se me metió la rueda en el bordillo y se me caló el coche. Fue entonces cuando vino hacia mí un hombre encapuchado y me ordenó que me bajara del coche amenazándome con una navaja. Le dije que no era de aquí y que le daría todo lo que tenía, pero no le bastaba. Volvió a repetirme que me bajara del coche y obedecí, solo quería que se fuera. Tenía miedo, no me lo esperaba», explica.

El encapuchado huyó en dirección a Fuente Vaqueros con el vehículo robado. Una segunda persona, cómplice del ladrón, se fue hacia Pinos Puente con el otro coche. Ella se quedó tirada en mitad de aquel camino inhóspito, a oscuras y lloviendo. «Estaba en shock», insiste. Le habían quitado el móvil, el DNI, el carné de conducir, la tarjeta de crédito y todo el material del instituto -estudia la ESO en horario de tardes-.

«El camino que tardas en recorrer cinco minutos en coche, a pie fue más de media hora. Corrí en dirección a Fuente Vaqueros. Pasaron varios coches, pero no me fiaba de parar a alguno y que me pasara algo peor, estaba todo a oscuras y no tenía móvil no para avisar ni para alumbrar. Al final le pedí ayuda a una pareja, que fue la que me recogió y me llevó hasta la casa de mi amiga», resalta.

Presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Fe y el cuerpo investiga los hechos. El coche aún no ha parecido. «Temo que lo hayan usado para cometer un delito o para venderlo por piezas», lamenta. El robo le ha causado un perjuicio considerable, puesto que aunque trabaja en su pueblo, se ha quedado sin medio de transporte para acudir al instituto, que está en otro municipio. «Era mis pies y mis manos; ahora estoy dándole vueltas para ver cómo me muevo», concluye.