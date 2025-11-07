Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Piso en el que tuvo lugar la deflegración. S. M.

Restituidos los servicios de viviendas dañadas en la explosión de Atarfe que dejó un fallecido y tres heridos

Desde el Ayuntamiento de Atarfe se siguen además arreglando los desperfectos del edificio, a excepción de en este piso, para que los alrededor de una veintena de vecinos que hubieron de ser desalojados puedan ir recuperando poco a poco la normalidad

Europa Press

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:12

Los servicios de las viviendas afectadas en la deflagración de gas que afectó el pasado 30 de octubre a un bloque de Atarfe, en el ... área metropolitana de Granada, han sido restituidos en su totalidad, a excepción de en el ático en el que se habría originado la explosión, en el que al parecer había un laboratorio ilegal de marihuana. Hubo cuatro heridos, uno de los cuales falleció posteriormente a causa de las heridas.

