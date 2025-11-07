Restituidos los servicios de viviendas dañadas en la explosión de Atarfe que dejó un fallecido y tres heridos

Los servicios de las viviendas afectadas en la deflagración de gas que afectó el pasado 30 de octubre a un bloque de Atarfe, en el ... área metropolitana de Granada, han sido restituidos en su totalidad, a excepción de en el ático en el que se habría originado la explosión, en el que al parecer había un laboratorio ilegal de marihuana. Hubo cuatro heridos, uno de los cuales falleció posteriormente a causa de las heridas.

Desde el Ayuntamiento de Atarfe se siguen además arreglando los desperfectos del edificio, a excepción de en este piso, para que los alrededor de una veintena de vecinos que hubieron de ser desalojados puedan ir recuperando poco a poco la normalidad.

Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han indicado que continúan las pesquisas en que se dilucidarán posibles responsabilidades por estos hechos, que tenían lugar sobre las 20,00 horas del pasado 30 de octubre. De los dos ocupantes en ese momento de la vivienda donde se sospecha que podía haber actividades ilícitas relacionadas con la producción de marihuana, uno es el fallecido, y otro sigue ingresado en una unidad hospitalaria especializada en grandes quemados en Sevilla, han detallado.

Eran cuatro las personas que resultaron heridas a causa de la deflagración, que provocaba a su vez un incendio, según la información que facilitaba entonces el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Más de una veintena de vecinos alertaron al centro de coordinación por una deflagración y posterior incendio de un ático en un bloque de viviendas de dos plantas. En el lugar del siniestro intervinieron los Bomberos de Granada, junto con Guardia Civil, que se hacía cargo de la investigación, y Policía Local de Atarfe, con la colaboración de la agrupación de voluntariado de Protección Civil del municipio y la compañía suministradora de gas.

Según fuentes del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, tres pacientes resultaron heridos con quemaduras, junto con un miembro del servicio de extinción de incendios y salvamento que sufría una lesión por la caída de una estructura. Otras dos personas fueron atendidas en el lugar con crisis de ansiedad y lesiones de carácter leve.