Cartel en el acceso de Peligros en el que demandan la urgencia de las obras. S. M.

La quiebra de una de las empresas obliga a licitar de nuevo la pasarela de Peligros

La mercantil que entró en concurso de acreedores es OPR, bajo sospecha por la UCO por su presunta implicación en la trama Koldo-Ábalos-Santos Cerdán

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:54

Comenta

Las obras de la pasarela peatonal de Peligros se volverán a licitar tras la quiebra de una de las empresas adjudicatarias, que resultó estar implicada ... en la trama koldo. La Subdelegación del Gobierno afirma que ya se ha iniciado el proceso de resolución del contrato y que se está haciendo con la «mayor rapidez posible» para adjudicarlo de nuevo. El alcalde de Peligros, Roberto García, por su parte, asegura que no han recibido ninguna información sobre el punto en la que se encuentran las obras.

