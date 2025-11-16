La quiebra de una de las empresas obliga a licitar de nuevo la pasarela de Peligros

Las obras de la pasarela peatonal de Peligros se volverán a licitar tras la quiebra de una de las empresas adjudicatarias, que resultó estar implicada ... en la trama koldo. La Subdelegación del Gobierno afirma que ya se ha iniciado el proceso de resolución del contrato y que se está haciendo con la «mayor rapidez posible» para adjudicarlo de nuevo. El alcalde de Peligros, Roberto García, por su parte, asegura que no han recibido ninguna información sobre el punto en la que se encuentran las obras.

El Ayuntamiento de la localidad envió un comunicado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno en septiembre tras conocer que una de las empresas encargada de las obras había entrado en concurso de acreedores para saber el estado de la ejecución. «En caso de que efectivamente se encuentren paralizadas por la información que se ha hecho pública en los medios de comunicación, pedimos que se agilicen los procedimientos legales para que continúe la ejecución del proyecto de construcción de la pasarela con total inmediatez», detallaron desde el consistorio al Gobierno.

Las obras de la pasarela peatonal del casco urbano de Peligros y el Polígono Juncaril de Albolote fueron adjudicadas en enero de este año y estaba previsto que comenzasen en verano.

Tal y como adelantó IDEAL, su comienzo se vio afectado por la quiebra de una de las empresas adjudicatarias, la mercantil Obras Públicas y Regadíos S.A. (OPR), una de las sociedades bajo sospecha por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por la supuesta implicación de dos de sus directivos con la trama Koldo-Ábalos-Santos Cerdán.

La Subdelegación del Gobierno reconoció que esta situación dificultaba el desarrollo de la obra e indicó a este medio el 7 de septiembre de 2025 que no sería necesario volver a licitar la ejecución porque al estar integrada esta mercantil en una Unión Temporal de Empresas (UTE) la otra empresa debía responder. Dos meses después, admite que sí se tendrá que licitar de nuevo la actuación.

El proyecto de la pasarela peatonal de Peligros se declaró de urgencia en diciembre de 2023 con objeto de agilizar una intervención que cuenta con un presupuesto de 2,37 millones de euros. El Gobierno lo licitó en agosto de 2024.

Movilización social

Vecinos y Ayuntamiento de Peligros reclaman desde hace más de una década al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España que se habiliten pasos peatonales entre los municipios de Peligros y Albolote. El objetivo es tener una mayor conexión entre estos núcleos urbanos, para que así los ciudadanos puedan acceder al Polígono Juncaril y a la parada de metro de Albolote. La distancia entre ambas localidades es corta, pero están separados por la GR-30 y solo hay un puente para tráfico rodado. Los vecinos se concentraron en febrero de 2022 en el viaducto que une la localidad con Albolote por Juncaril, sobre la autovía A-44.

Esto motivó la colocación de una pancarta de protesta en el puente de entrada al núcleo urbano por la Avenida Reina Sofía, con el lema: «¡Pasarelas peatonales ya! Nos estamos jugando la vida». Se inició entonces también una campaña de recogida de firmas. En noviembre de ese mismo año, el alcalde, Roberto García, acudió con las rúbricas a Madrid y mantuvo allí una reunión con la dirección general de Carreteras.

La pasarela está prevista que se desarrolle en paralelo a la vía de servicio y cruzará la autovía justo frente al Mercadona de Peligros, para llegar en línea recta al polígono Juncaril. El proyecto contempla tres partes bien diferenciadas. El tramo elevado sobre la autovía será de unos 77 metros de longitud, con un arco central de 30 metros, y dos laterales (de 21 y 26 metros respectivamente).

El consistorio indicó en su último comunicado que el conocimiento de la paralización de las obras levantó nuevamente el descontento social. En el punto donde los primeros trabajos para construir el puente deberían ser visibles todavía no se ha colocado ni un cartel que anuncie la millonaria iniciativa. El consistorio, por su parte, ha instalado recientemente una pancarta donde deja claro que «Peligros no se rinde» y que necesitan una pasarela peatonal porque cruzar la autovía «no puede ser una aventura».