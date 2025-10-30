Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consistorio está llevando a cabo durante los últimos días tareas de limpieza y mantenimiento con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebra este sábado, 1 de noviembre

El pueblo de Granada que va a tener un concierto en su cementerio por los Santos

El Ayuntamiento pone a punto el camposanto de cara al 1 de noviembre, con tareas de limpieza, jardinería e iluminación

C. L.

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:39

Comenta

Un concierto de violín por el Día de Todos los Santos, que tendrá lugar este sábado a las 12 horas en la entrada del cementerio, ... y del que podrán disfrutar todos quienes lo deseen. Es la propuesta del l Ayuntamiento de Monachil a sus vecinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  5. 5 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  9. 9

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  10. 10 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pueblo de Granada que va a tener un concierto en su cementerio por los Santos

El pueblo de Granada que va a tener un concierto en su cementerio por los Santos