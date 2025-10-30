El pueblo de Granada que va a tener un concierto en su cementerio por los Santos
El Ayuntamiento pone a punto el camposanto de cara al 1 de noviembre, con tareas de limpieza, jardinería e iluminación
C. L.
Jueves, 30 de octubre 2025, 17:39
Un concierto de violín por el Día de Todos los Santos, que tendrá lugar este sábado a las 12 horas en la entrada del cementerio, ... y del que podrán disfrutar todos quienes lo deseen. Es la propuesta del l Ayuntamiento de Monachil a sus vecinos.
Por ello, el consistorio está llevando a cabo durante los últimos días tareas de limpieza y mantenimiento con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebra este sábado, 1 de noviembre.
El alcalde de Monachil, José Morales, ha visitado el cementerio junto al concejal de Obras y Servicios, Antonio Morales, para conocer de primera mano todas las actuaciones que se están llevando a cabo.
«En los últimos días hemos blanqueado todo el cementerio, incluso zonas que llevaban tiempo sin pintarse, y también se han intensificado las labores de limpieza y mantenimiento, para que este 1 de noviembre luzca de la mejor manera posible», explica el primer edil. No obstante, en la actualidad, el Ayuntamiento de Monachil acomete obras de mejora durante todo el año en el camposanto para su mantenimiento.
El regidor señala que el domingo también se celebrará una misa en la entrada del cementerio.
