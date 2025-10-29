El pueblo del Área Metropolitana de Granada que ofrece ayudas de 1.200 euros para el alquiler

Un ayuntamiento de un municipio del Área Metropolitana de Granada ha lanzado un programa de ayudas al alquiler del que se pueden beneficiar tanto los ... jóvenes como algunas familias. El Ayuntamiento de Peligros ha activado la convocatoria para jóvenes de 18 a 40 años y familias monoparentales empadronadas, con renta máxima de 700 euros y pagos en dos tramos del 50%.

El pasado 23 de octubre se abrió el plazo para solicitar las ayudas con las que el Ayuntamiento de Peligros quiere facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos que más difícil lo tienen.

Las ayudas son de 100 euros al mes hasta un máximo de 1.200 euros al año, para vecinos y vecinas de Peligros, de entre 18 y 40 años, empadronados y con inmueble alquilado en el municipio, con una antigüedad no superior a 24 meses. También está dirigida a familias monoparentales (sin sujeción a ese tramo de edad).

El consistorio señala que son ayudas generalistas, «no competitivas por criterios sociales», y tendrán en cuenta también al propietario: uno de los requisitos de acceso será no haber tenido retrasos en el pago del alquiler.

El plazo está abierto hasta el jueves 13 de noviembre, y se pueden solicitar en el Registro del Ayuntamiento, o en la sede electrónica en instancia general, aportando los anexos necesarios.

Los eequisitos principales son:

-Edad: Tener entre 18 y 40 años (inclusive) o ser familia monoparental.

-Residencia habitual: La vivienda alquilada debe ser la residencia habitual y permanente, lo que se demuestra con el empadronamiento en ese domicilio.

-Contrato de alquiler: Debe existir un contrato de arrendamiento de vivienda conforme a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, donde la persona aparezca como arrendataria.

Pagos al día con el arrendador:

Hay que tener en cuenta, además, una serie de especificaciones fiscales para poder recibir esta ayuda:

-Si el contrato tiene más de 12 meses (y menos de 24) → acreditar pago de las 12 últimas mensualidades.

-Si el contrato tiene menos de 12 meses → acreditar pago de todas las mensualidades.

-Pagos municipales: Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Peligros, que lo verificará de oficio.

-Obligaciones fiscales y de seguridad social: Estar al corriente con la AEAT (Hacienda) y la TGSS (Seguridad Social).

-Propiedades: No ser titular de otra vivienda (ni en propiedad, ni con derecho de uso o disfrute), dentro o fuera del municipio.

-Parentesco con el arrendador: No puede existir parentesco en primer o segundo grado (consanguinidad o afinidad) con el arrendador.

-Límites de ingresos: Los ingresos de todas las personas empadronadas no deben superar: 3 veces el IPREM por el número de miembros de la unidad familiar (IPREM 2025 = 600 €, sujeto a actualización). Se acredita con la Declaración de la Renta de los mayores de edad.

-Compatibilidad: No se puede recibir otra ayuda para el pago del alquiler al mismo tiempo.