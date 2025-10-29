El pueblo del Área Metropolitana de Granada que ofrece ayudas de 1.200 euros para el alquiler

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El pueblo de Granada que ofrece una ayuda de hasta 1.200 euros para el alquiler de una vivienda. Ideal

El plazo está abierto hasta el jueves 13 de noviembre, y se pueden solicitar en el Registro del Ayuntamiento, o en la sede electrónica en instancia general

Camilo Álvarez

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:22

Un ayuntamiento de un municipio del Área Metropolitana de Granada ha lanzado un programa de ayudas al alquiler del que se pueden beneficiar tanto los ... jóvenes como algunas familias. El Ayuntamiento de Peligros ha activado la convocatoria para jóvenes de 18 a 40 años y familias monoparentales empadronadas, con renta máxima de 700 euros y pagos en dos tramos del 50%.

