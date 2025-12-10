El PSOE de Maracena denuncia la «persecución política del PP» tras la publicación del informe filtrado sobre Berta Linares
Antonio García Leiva critica que el Partido Popular «vuelva a reproducir denuncias ya archivadas» y le acusa de «manipular las instituciones para sus cacerías políticas»
Ideal
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:40
El portavoz socialista, Antonio García Leiva, ha respondido a la información publicada por Ideal sobre un informe de la Guardia Civil relativo a un ... presunto blanqueo de capitales atribuido a la exalcaldesa Berta Linares, recordando que «esta denuncia reproduce de nuevo la misma denuncia que ya fue investigada y archivada por la Audiencia Provincial y el TSJA».
García Leiva ha subrayado que el Partido Popular de Maracena «ha optado por una estrategia tan burda como volver a denunciar lo mismo en diferentes juzgados para ver si suena la flauta». A su juicio, se trata de «una maniobra que responde únicamente a intereses partidistas y al objetivo de fabricar escándalos donde no los hay».
El portavoz ha sido contundente al afirmar que «existe una clara persecución política y ensañamiento con mi compañera Berta, que siempre ha tenido la confianza de toda la agrupación, y también del PSOE de Maracena». En este sentido, ha considerado que «es evidente que se ha llevado a cabo una investigación prospectiva, que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, además de que es clamoroso que el informe filtrado de la Guardia Civil está plagado de inexactitudes y falta de rigor, y hace juicios de valor sin prueba alguna».
Para García Leiva, el Partido Popular «está recurriendo al uso partidista de las instituciones. Una vez más, el PP de Maracena, y Julio Pérez, vuelve a utilizar las instituciones para sus cacerías políticas», ha denunciado. En este contexto, el portavoz ha reiterado su confianza en la justicia y en que «sabrá poner freno al mal uso y a la zafia manipulación que está cometiendo el Partido Popular».
