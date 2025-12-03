El PSOE califica de «irresponsable» la moción de Pinos entre dos partidos «incompatibles»

Desde el PSOE califican la moción de censura registrada en Pinos Puente como una «irresponsabilidad política mayúscula» y han exigido a IU y PP que « ... recapaciten de inmediato porque si prospera este pacto la gobernabilidad del municipio será insostenible», según ha indicado el secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza

«Es un auténtico escándalo que dos partidos ideológicamente incompatibles se unan con el único objetivo de desbancar a un alcalde como Enrique Medina, cuya gestión municipal es intachable y solvente», subrayó Carranza que aseveró que «no hay motivos políticos, programáticos ni éticos que sustenten este pacto antinatura para romper la estabilidad política y desbancar al actual equipo de gobierno del PSOE que además gobierna en coalición con IU».

De la noche a la mañana

El dirigente socialista añadió que esta formación «en ningún momento ha trasladado discrepancias algunas durante este tiempo y, sin embargo, de la noche a la mañana, decide entregarse a la derecha sin más explicaciones y a los independientes, demostrando una deslealtad sin precedentes y la renuncia a los principios que dice defender».

En este sentido, Carranza indicó que «resulta inaudito y demuestra la falta de escrúpulos que los concejales de IU dediquen su tiempo a negociar con el PP mientras tienen en sus filas a una edil inmersa en un procedimiento judicial de especial gravedad». Una situación, ha proseguido, que «exigiría responsabilidad, coherencia y explicaciones antes que maniobras oscuras y acuerdos a espaldas al pueblo».

Dar la cara

«Los dos concejales de IU han preferido echarse en brazos del PP. Ahora deben dar la cara y asumir responsabilidades, más aún cuando han ostentado importantes áreas de gestión en el gobierno municipal», ha insistido para apuntar que el PP también ha evidenciado que, «con tal de ir contra el PSOE, lo mismo le vale IU que Vox».

Por todo ello, el dirigente socialista ha exigido «máxima transparencia» ambas formaciones y que expliquen los «intereses ocultos» que hay detrás de este acuerdo, «porque es evidente que no responde a un proyecto político ni a un programa común ni al interés general del municipio».

«Este pacto solo sirve a quienes lo firman y no a Pinos Puente y sus vecinos y vecinas. La ciudadanía merece saber la verdad de por qué IU y PP han decidido unirse únicamente para frenar un gobierno eficaz, estable y comprometido con su pueblo», dijo Carranza.