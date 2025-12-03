Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Enrique Medina, alcalde socialista de Pinos Puente. Ideal

El PSOE califica de «irresponsable» la moción de Pinos entre dos partidos «incompatibles»

«Al PP le da igual pactar con IU o Vox con tal de ir contra el PSOE», señalan los socialistas

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:48

Comenta

Desde el PSOE califican la moción de censura registrada en Pinos Puente como una «irresponsabilidad política mayúscula» y han exigido a IU y PP que « ... recapaciten de inmediato porque si prospera este pacto la gobernabilidad del municipio será insostenible», según ha indicado el secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  4. 4 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  5. 5 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  6. 6

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  7. 7 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  8. 8 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  9. 9 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  10. 10 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE califica de «irresponsable» la moción de Pinos entre dos partidos «incompatibles»

El PSOE califica de «irresponsable» la moción de Pinos entre dos partidos «incompatibles»