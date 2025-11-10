Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zona de Ogíjares donde se ampliará el PTS, próxima a Armilla. Ideal

Los promotores de la zona del PTS diseñan las calles en un primer avance

Ogíjares aprobará su nuevo plan urbanístico en la primavera de 2026, pero ya recibe propuestas empresariales

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Ogíjares aprobará a principios de año su 'pgom'. Será el primer plan de ordenación urbana de Granada creado bajo el paraguas de la ley LISTA. ... Con el primer visto bueno del Ayuntamiento, el documento tiene que pasar el filtro de la Junta de Andalucía, y de otras administraciones que harán informes sectoriales, hasta volver a pasar por pleno y superar también la exposición pública. El concejal de Urbanismo, Alberto Reinoso, calcula que para la primavera del año que viene, el plan se aprobará definitivamente y a partir de ahí se podrá desarrollar la gran zona de expansión donde va ubicada la ampliación del PTS.

