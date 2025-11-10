Los promotores de la zona del PTS diseñan las calles en un primer avance

Ogíjares aprobará a principios de año su 'pgom'. Será el primer plan de ordenación urbana de Granada creado bajo el paraguas de la ley LISTA. ... Con el primer visto bueno del Ayuntamiento, el documento tiene que pasar el filtro de la Junta de Andalucía, y de otras administraciones que harán informes sectoriales, hasta volver a pasar por pleno y superar también la exposición pública. El concejal de Urbanismo, Alberto Reinoso, calcula que para la primavera del año que viene, el plan se aprobará definitivamente y a partir de ahí se podrá desarrollar la gran zona de expansión donde va ubicada la ampliación del PTS.

MÁS INFORMACIÓN Ogíjares dibuja en su futuro desarrollo siete mil viviendas en zonas nuevas y consolidadas

Con el nuevo plan se desbloquearán un millón de metros cuadrados para crear un tercer polo tecnológico en Granada. «La locomotora de desarrollo de Ogíjares es el PTS y no queremos soltarlo. Además, el nuevo parque empresarial será de facto una extensión», señala el responsable de Urbanismo del Ayuntamiento ogijareño.

El plan liberará 350.000 metros cuadrados de suelo para la ampliación del Parque Tecnológico de la Salud. Son unos terrenos que colindan con Granada, Armilla y La Zubia. Este suelo es para el crecimiento 'oficial' del PTS y ya estaban destinados a este fin. Además, Ogíjares ha desbloqueado otros 650.000 metros colindantes para la creación del parque empresarial. La idea es que los límites se diluyan y se convierta en un gran foco tecnológico y sanitario en el que instalar empresas relacionadas con estos sectores. Además, se desarrollarán en este espacio 600.000 metros de zonas verdes y otros 600.000 residenciales.

Los promotores de este gran espacio de desarrollo han presentado ya al Ayuntamiento un avance pormenorizado de los planes parciales. Son un primer diseño de cómo serán las calles de la ampliación del PTS, del parque empresarial y del resto de servicios que habitarán alrededor o de manera conjunta.

Una conexión necesaria

El concejal de Urbanismo de Ogíjares señala la gran necesidad que tendrá esta zona de estar bien conectada. Por eso, el plan dibuja una carretera que conectará con la A-44, la llamada VAU-9, que históricamente ha estado en los planes de la Junta. También reservarán un vial para la futura llegada del metro, ante los planes de concentrar un nuevo PTS y una gran zona empresarial, con viviendas y grandes parques.

Los promotores cuentan con esta infraestructura, con la VAU-9, a la hora de diseñar este desarrollo porque sin ese nudo de conexión, la zona nacería con esta carencia.

En este primer boceto aparecen los dos pulmones verdes, el gran parque empresarial, una zona residencial (el ATU 5) donde van 500 viviendas y hasta un gran complejo deportivo. El concejal señala que la Universidad tiene un sitio céntrico y privilegiado en este mapa y también una subestación eléctrica, indispensable para este crecimiento.