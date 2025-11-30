Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena

Tremendo susto el que se llevaron los vecinos de la calle Olivares de Maracena en la noche del pasado viernes. Tal y como informa la ... Policía Local del municipio granadino, un accidente en torno a las once de la noche sobresaltó a los residentes.

En ese momento, un conductor perdió el control de su coche e impactó contra los muros del colegio Sagrado Corazón. Afortunadamente a esa hora no había personas por la calle.

El vehículo lo conducía un varón de mediana edad, que fue trasladado en ambulancia a un hospital de la capital al sufrir heridas de diferente consideración.

Los agentes de la Policía, por su parte, tuvieron que despejar la vía para poder retirar el vehículo siniestrado y reestablecer el tráfico con normalidad.

️Se investiga la causa del accidente, a la espera del informe médico.