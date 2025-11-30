Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Así quedó el coche siniestrado. Policía de Maracena

Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena

Afortunadamente a esa hora no había personas por la calle

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:24

Comenta

Tremendo susto el que se llevaron los vecinos de la calle Olivares de Maracena en la noche del pasado viernes. Tal y como informa la ... Policía Local del municipio granadino, un accidente en torno a las once de la noche sobresaltó a los residentes.

