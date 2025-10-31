Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares Javier, vecino de la localidad, decora cada año su fachada y convierte la Carretera de Dílar en un punto de referencia durante la última semana de octubre

Javier, vecino de Ogíjares, decora cada año su casa y convierte la Carretera de Dílar en un punto de referencia en Halloween.

Una casa decorada al más puro estilo estadounidense atrae todas las miradas de los vecinos de Ogíjares cuando llega Halloween. «Cada año te superas», exclama un hombre desde su coche. «Vaya decoración bien hecha. Le voy a mandar una foto a mi hijo», manifiesta una señora con el móvil en la mano. Y es que ya es tradición que Javier adorne su fachada de la forma más terrorífica que se le ocurra y convierta la Carretera de Dílar en un punto de referencia durante la última semana de octubre. «Viene gente de toda Granada», señala.

El año pasado, calabazas y panochas fueron las protagonistas de esta calle tan transitada del municipio, mientras la temática elegida para esta ocasión ha sido el circo. De este modo, payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas han sido elaborados durante semanas por Javier, un vecino de la localidad que muchos creían que era norteamericano. «Una vez se paró una mujer y me lo dijo, y yo soy de Ogíjares de toda la vida», comenta entre risas, y recuerda otra anécdota: «Me han llegado a preguntar si dentro habíamos montado un pasaje del terror».

Todo comenzó con la pandemia. El Ayuntamiento de Ogíjares organizó un concurso para que los vecinos que quisieran decorasen sus casas en Halloween y esta costumbre continúa hoy. «El año pasado salió tan bien, que había gente en la calle haciendo cola para hacerse fotos», indica Javier, quien asegura que ya tiene pensado lo que le gustaría hacer el año que viene. «He hecho tantos muñecos, que no tengo tiempo ni espacio para poner todo lo que he pensado».

Aunque no ha hecho cuentas, el granadino estima que sus compras pueden superar los 500 o 600 euros: «Me cuesta mucho dinero, pero cada año voy teniendo más materiales y voy gastando menos. Esta vez iba a hacerlo de payasos, pero con la temática del circo podía usar muñecos que tenía de otros años». Decorado que deja más o menos durante una semana para que la gente pueda verlo.

Sus habilidades con las manualidades vienen heredadas de su padre, quien tenía antes una empresa de hierro y aluminio. «Desde los 12 años pasaba allí los veranos y aprendí a usar todo tipo de maquinaria, a soldar, a hacer trabajos con madera, hierro... Y si no sé algo, lo aprendo rápido», indica.

Cada año intenta superarse y por el momento considera que lo está consiguiendo, pues ahora puede dedicarle más tiempo. «Monto para mí y para mis vecinos, que me animan, y me halaga que valoren mi trabajo. Hay gente que dice que alegramos la calle», explica. Un hobby para el que dispone de la ayuda de su familia y amigos, que le echan una mano. «El día de Halloween pondré música de circo, una máquina de humo y algunas otras cosas que den un poco de susto, y repartiré caramelos», afirma, y desvela su truco: cogerlos el día de Reyes y guardarlos para dárselos la noche del 31 de octubre a los niños.

Para Javier esta es una forma también de socializar con sus vecinos y hacer que la gente salga a la calle: «Es que no hay nada, está todo muy apagado». Y recuerda: «Cuando era pequeño, en la calle donde vivía celebrábamos mucho las Cruces y había mucha unión. Ahora vivimos en una sociedad donde no conocemos ni al vecino que tenemos al lado. Entones, el montar y hacer esto, hace que la gente sea más cercana, porque ya se acercan y te preguntan».

Este año no tenía tan claro si montaría el decorado, pero uno de los profesores de su hija le preguntó y le animó a que lo hiciera. «Le dijo que lo hiciésemos, que a él le gustaba verlo, y lo mismo me pasó con mi dentista. Hay gente que cuando llega Halloween está pendiente de ver qué monto, y son estas cosas las que a mí me llenan».

Ampliar Una de las casas que ha participado en el concurso organizado por el Ayuntamiento de Ogíjares y se ha llevado el primer premio. Ariel C. Rojas Primer premio del concurso El concurso organizado este año por el Ayuntamiento de Ogíjares ha elegido como ganadora a Andrea, una vecina de la localidad que reside en la Calle Honduras y ha decorado por primera vez su casa para participar en la competición de decorados de Halloween: «Estamos muy contentos y agradecidos de que se haya valorado el trabajo de varios días montando todo y el esfuerzo que eso supone. Nos parece un concurso muy divertido que aparte de vistoso y llamativo fomenta el trabajo en familia y el tiempo de diversión todos juntos».

