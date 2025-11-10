Ogíjares dibuja en su futuro desarrollo siete mil viviendas en zonas nuevas y consolidadas

Ogíjares se prepara para su gran expansión. El municipio metropolitano tendrá entre sus manos, a principios de año, la herramienta urbanística necesaria para su primer ... estirón. Después de un plan general de ordenación urbana que no salió adelante cuando se intentó tramitar hace una década, se prepara para la aprobación definitiva del documento que le permitirá aumentar el número de casas y por tanto, de habitantes. Serán 6.190 viviendas en desarrollos nuevos y 1.282 en espacios libres en suelos consolidados.

A esta localidad del Cinturón le quedan unos 5.000 vecinos para alcanzar los 20.000, una cifra que le haría pasar a ser ciudad y a distribuir sus servicios de manera diferente. Para eso necesita más viviendas y, aunque las promociones llegan tímidamente (hay una en marcha y se espera otra de unas 120 viviendas que podría comenzar a finales de año) el municipio quiere desbloquear nuevos suelos para que aterricen las grúas y las promociones se desarrollen en huecos vacíos del pueblo.

Ahora mismo barajan que lleguen 17.000 habitantes. Los huecos en el pueblo -todo lo construido hasta ahora- se rige por las normas del año 93 vigentes y forman parte de unidades de ejecución antiguas. Con el nuevo plan se reordenará el desarrollo urbanístico dentro del casco urbano actual.

Techo para el crecimiento

El nuevo plan urbanístico de Ogíjares, gestionado con la ley LISTA y denominado 'pgom', recoge más de siete mil viviendas nuevas. El concejal de Urbanismo, Alberto Reinoso, explica que no se producirá un crecimiento exponencial porque a lo largo de estos años ha sido mínimo y casi simbólico por lo que ahora el municipio se desarrollará por primera vez. El documento establece ese aumento de población con un techo determinado, copado por la propia normativa. El Ayuntamiento trabaja de la mano con la consejería de Fomento para que el plan pase los filtros y pueda aprobarse de manera definitiva con todos los parabienes.

Desde el Ayuntamiento aseguran que será un crecimiento sostenible que llevará aparejada la creación de zonas verdes y la construcción de viviendas de protección oficial.

De las viviendas nuevas, se construirán más de seis mil en la zona de expansión más esperada: junto al nuevo PTS (ampliación del actual) y un parque empresarial, que se dedicará también a empresas relacionadas con la salud y la tecnología. Las otras mil restantes, irán en huecos vacíos, salpicados por el municipio, que nunca han tenido opción de desarrollarse por la falta de planeamiento.

Además habrá zonas puramente residenciales como el plan que se construirá entre el Carmelo y Jardines del Edén, que lleva 500 viviendas. Será una nueva zona de desarrollo, con un 80-90% del suelo residencial Aquí la intensidad será alta y se prevén viviendas plurifamilaires en bloque y zonas comunes amplias. El Ayuntamiento busca optimizar las urbanizaciones, ajustándose a los estándares mínimos y suficientes para minimizar gastos innecesarios. «Habrá avenidas anchas, cómodas para los peatones donde existan árboles que doten de techo o cobertura vegetal que proteja y haga una ciudad amable. Se integrarán carriles bici y aparcamientos», apunta Alberto Reinoso.