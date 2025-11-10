Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El concejal de Ubanismo, Alberto Reinoso y el alcalde de Ogíjares, Estéfano Polo, en la presentación del nuevo plan urbanístico. Ideal

Ogíjares dibuja en su futuro desarrollo siete mil viviendas en zonas nuevas y consolidadas

Las promociones se construirán en 'pastillas' libres en el pueblo y en espacios nuevos junto al PTS y el parque empresarial

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Ogíjares se prepara para su gran expansión. El municipio metropolitano tendrá entre sus manos, a principios de año, la herramienta urbanística necesaria para su primer ... estirón. Después de un plan general de ordenación urbana que no salió adelante cuando se intentó tramitar hace una década, se prepara para la aprobación definitiva del documento que le permitirá aumentar el número de casas y por tanto, de habitantes. Serán 6.190 viviendas en desarrollos nuevos y 1.282 en espacios libres en suelos consolidados.

