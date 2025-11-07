Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida. IDEAL

Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena

El 061 ha sido movilizado, pero finalmente solo ha podido solicitar que se activara el protocolo por muerte judicial

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

Un hombre de en torno a 50 años de edad ha perdido la vida este viernes tras precipitarse de una altura de unos diez metros ... mientras se encontraba trabajando, según ha podido saber IDEAL por fuentes policiales. El varón, de nacionalidad española, se encontraba presuntamente en el tejado cuando se ha precipitado al vacío por causas que se desconocen. Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  4. 4 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  5. 5 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  6. 6

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  7. 7 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  10. 10 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena

Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena