Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena

Un hombre de en torno a 50 años de edad ha perdido la vida este viernes tras precipitarse de una altura de unos diez metros ... mientras se encontraba trabajando, según ha podido saber IDEAL por fuentes policiales. El varón, de nacionalidad española, se encontraba presuntamente en el tejado cuando se ha precipitado al vacío por causas que se desconocen. Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida.

La Agencia de Emergencias de Andalucía 112 ha recibido el aviso sobre las 10.30 horas. La llamada alertaba de que un trabajador se había caído desde la parte superior de una nave en el Polígono industrial La Paz de Maracena. El 061 ha sido movilizado, pero finalmente solo ha podido solicitar que se activara el protocolo por muerte judicial. Al lugar se ha trasladado también tanto Guardia Civil como la Policía Local de Maracena.

El Ayuntamiento de Maracena ha publicado un mensaje en redes sociales en el que ha lamentado el fallecimiento del hombre. «Una persona que, como tantas otras, se levantó para cumplir con su jornada y, en el ejercicio de su trabajo, perdió la vida de forma trágica.️ Desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a su familia, compañeros y seres queridos en estos duros momentos», ha indicado el consistorio.