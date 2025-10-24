Muere el exalcalde de Otura Antonio Anguita Muros El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del exregidor, conocido como 'Antonio el alcalde'

El Ayuntamiento de Otura ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de Antonio Anguita Muros, conocido como 'Antonio el alcalde', quien fuera alcalde de la localidad desde octubre del año 1984 hasta enero de 1996, fallecido a los 80 años de edad. Además, las banderas ondearán a media asta durante el período que dure el luto oficial, que se extenderá desde la medianoche del sábado 25 de octubre hasta las 23:59 horas del domingo, 27 de octubre.

Este sábado a las 10 horas se celebrará en la Parroquia de Otura la misa funeral en su memoria, para despedir a una persona que dedicó tantos años de su vida al servicio de Otura.

El alcalde de Otura, Nazario Montes, ha recordado la figura de Antonio Anguita Muros, «uno de los alcaldes más queridos que ha tenido nuestro municipio, que inició la mayor transformación de Otura en un momento muy complicado y tuvo una enorme visión de futuro en su gestión. Pero por encima de todo, Antonio fue una excelente persona y todos los otureños y otureñas lo vamos a echar mucho de menos», ha destacado el primer edil.

El Ayuntamiento de Otura distinguió a Antonio Anguita Muros con el 'Premio 28 de febrero', su mayor reconocimiento, en el año 2022.