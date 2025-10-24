Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Otura llora la muerte de su exalcalde Antonio Anguita Muros. Ideal

Muere el exalcalde de Otura Antonio Anguita Muros

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del exregidor, conocido como 'Antonio el alcalde'

C. L.

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:53

Comenta

El Ayuntamiento de Otura ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de Antonio Anguita Muros, conocido como 'Antonio el alcalde', quien fuera alcalde de la localidad desde octubre del año 1984 hasta enero de 1996, fallecido a los 80 años de edad. Además, las banderas ondearán a media asta durante el período que dure el luto oficial, que se extenderá desde la medianoche del sábado 25 de octubre hasta las 23:59 horas del domingo, 27 de octubre.

Este sábado a las 10 horas se celebrará en la Parroquia de Otura la misa funeral en su memoria, para despedir a una persona que dedicó tantos años de su vida al servicio de Otura.

El alcalde de Otura, Nazario Montes, ha recordado la figura de Antonio Anguita Muros, «uno de los alcaldes más queridos que ha tenido nuestro municipio, que inició la mayor transformación de Otura en un momento muy complicado y tuvo una enorme visión de futuro en su gestión. Pero por encima de todo, Antonio fue una excelente persona y todos los otureños y otureñas lo vamos a echar mucho de menos», ha destacado el primer edil.

El Ayuntamiento de Otura distinguió a Antonio Anguita Muros con el 'Premio 28 de febrero', su mayor reconocimiento, en el año 2022.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  2. 2

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  3. 3 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  4. 4 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  5. 5 Mario, el granadino que pidió una C15 en La Revuelta, logra la furgoneta con Grison y Milanuncios
  6. 6

    Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico
  7. 7 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  8. 8 Ponen a la venta un hotel boutique de lujo en la provincia de Granada por 1,2 millones
  9. 9

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  10. 10

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere el exalcalde de Otura Antonio Anguita Muros

Muere el exalcalde de Otura Antonio Anguita Muros