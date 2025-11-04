El menú en La Zubia donde la tradición y la pasión se sientan a la misma mesa

En el centro de La Zubia, donde la vida va al ritmo de la tapa y el saludo entre vecinos, se esconde un local que ... ya se ha ganado su hueco entre los favoritos de Granada: Taberna Hita. No hace falta un GPS gastronómico para encontrarlo: basta con seguir el rastro de los que salen con cara de felicidad (y un poco de envidia gastronómica del resto).

El secreto no está solo en su decoración cálida y ese aire acogedor que te hace sentir como en casa —pero con mejores vinos y sin tener que fregar después—, sino en la pasión por la gastronomía que se respira en cada rincón. Aquí se viene a tapear, sí, pero también a comer bien: producto de temporada, mercado fresco y una carta donde lo clásico se codea sin complejos con algún guiño creativo.

Dicen que la experiencia es la madre de la ciencia, y en Taberna Hita esa sabiduría parece transmitirse por ósmosis. En la sala, Juan Carlos Hita y César dirigen el cotarro con simpatía y eficacia. En los fogones, Ana Belén Laguna se encarga de que cada plato salga con ese punto de cariño que no se enseña en ninguna escuela, pero que marca la diferencia.

El resultado es un negocio familiar en plena forma, que crece a base de buen hacer y de una clientela fiel y rendida.Y ahora, lo importante: el menú especial del GastroPlan, disponible en Oferplan Granada de IDEAL a un precio tan tentador como su carta. Empieza con un tomate a la huerta que sabe a nuestra tierra y unas croquetas caseras de jamón que piden una estatua en la puerta. Sigue con unos huevos de gallinas felices con jamón serrano y gulas, y remata con un secreto ibérico al estilo mozárabe que hace honor a su nombre. Un menú que resume a la perfección la filosofía de la casa: sabor, honestidad y ganas de disfrutar. Porque en Taberna Hita no solo se come: se celebra la buena vida.