Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
El conductor es un joven de 17 años y no ha habido que lamentar heridos
Martes, 2 de diciembre 2025, 20:28
Un vehículo ha volcado en Atarfe tras chocar con otro coche. El suceso ha ocurrido en la tarde de este martes en la calle San ... Pablo, localidad de Atarfe. Por suerte, no ha habido que lamentar una desgracia. Pero, lo llamativo es que la persona que iba a los mandos del vehículo era un menor de edad.
El conductor del siniestro es un joven de 17 años manejaba el coche sin permiso. Al parecer, ha acelerado y ha perdido el control del vehículo. Posteriormente, ha chocado con otro turismo, que ha quedado visiblemente afectado. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Policía Local de Atarfe y no ha habido que lamentar heridos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión