Maracena refuerza la seguridad y la movilidad del municipio con la instalación de 31 cámaras de videovigilancia

El Ayuntamiento de Maracena ha reforzado esta semana su sistema de seguridad con la instalación de una red de 31 cámaras de videovigilancia. La actuación ... incluye la colocación de 23 nuevos dispositivos en el polígono industrial La Paz y la renovación de otras 8 cámaras en diferentes zonas del municipio. La inversión destinada a esta primera fase asciende a 100.000 euros.

Este despliegue forma parte de un proyecto más amplio que continuará en los próximos meses con la modernización y ampliación de los equipos ya existentes, con el objetivo de mejorar su rendimiento y aumentar su cobertura. La nueva red permitirá optimizar la movilidad y reforzar la seguridad vial, proporcionando a la Policía Local información en tiempo real y herramientas avanzadas para el análisis posterior de incidencias, así como mejorar la coordinación con Guardia Civil.

«El nuevo sistema de videovigilancia refuerza el trabajo de nuestros agentes y mejora la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, garantizando una movilidad más ordenada», ha señalado el alcalde, Carlos Porcel. El regidor ha subrayado que la seguridad es «una de las principales demandas de los vecinos», y ha adelantado que el número de cámaras se ampliará próximamente para cubrir más zonas del municipio.

Además de su utilidad para la gestión del tráfico, la videovigilancia tendrá un efecto disuasorio en zonas clave como el polígono industrial La Paz y el centro urbano, favoreciendo que nuevas empresas consideren Maracena como un entorno seguro y atractivo para su implantación. «Este proyecto supone un paso importante en nuestra apuesta por la modernización y para que más empresas sigan confiando en Maracena como ciudad para crecer y generar empleo», ha destacado Porcel.