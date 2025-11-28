Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Maracena refuerza la seguridad y la movilidad del municipio con la instalación de 31 cámaras de videovigilancia

El proyecto, con una inversión de 100.000 euros permitirá controlar el tráfico y mejorar la seguridad vial en el Polígono La Paz y en diferentes zonas del municipio.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:27

El Ayuntamiento de Maracena ha reforzado esta semana su sistema de seguridad con la instalación de una red de 31 cámaras de videovigilancia. La actuación ... incluye la colocación de 23 nuevos dispositivos en el polígono industrial La Paz y la renovación de otras 8 cámaras en diferentes zonas del municipio. La inversión destinada a esta primera fase asciende a 100.000 euros.

