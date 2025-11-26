Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Incendio en una vivienda en Atarfe. Ideal

Una madre y sus tres hijos consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe

El fuego se originó tras la explosión de un calefactor de madrugada

Camilo Álvarez
Sandra Martínez

Camilo Álvarez y Sandra Martínez

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:08

Comenta

Un incendio declarado de madrugada en una vivienda de Atarfe pudo acabar en tragedia. Una madre y sus tres hijos menores de edad pudieron salir ... a tiempo del piso en el que viven tras producirse un incendio derivado de una deflagración de un calefactor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  3. 3 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  4. 4 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  5. 5

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  6. 6 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero
  7. 7 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»
  8. 8 Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una madre y sus tres hijos consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe

Una madre y sus tres hijos consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe