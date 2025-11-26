Una madre y sus tres hijos consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
El fuego se originó tras la explosión de un calefactor de madrugada
Camilo Álvarez y Sandra Martínez
Granada
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:08
Un incendio declarado de madrugada en una vivienda de Atarfe pudo acabar en tragedia. Una madre y sus tres hijos menores de edad pudieron salir ... a tiempo del piso en el que viven tras producirse un incendio derivado de una deflagración de un calefactor.
Fue a las 3.20 de la madrugada cuando el aparato explotó. A raíz de la deflagración, las llamas se adueñaron de la vivienda, pero sus moradores, una madre y sus tres hijos, pudieron salir a tiempo sin resultar heridos por quemaduras o intoxicados por inhalación de humo.
De inmediato llegaron hasta la vivienda, situada en un bloque de tres plantas en la intersección entre las calles Romero y Alcaparra de Atarfe, agentes de la Guardia Civil, Policía Local, sanitarios y, evidentemente. Bomberos de Granada. Las labores de control y extinción del incendio se extendieron hasta las cinco de la mañana, según ha podido saber este periódico.
La madre y sus tres hijos pudieron pasar la noche en una vivienda del mismo bloque en el que se produjo el incendio, ya que no se vieron afectados el resto de pisos.
