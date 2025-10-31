Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Despecah receptor de Armilla en el que se ha vendido el boleto ganador. Ideal

La Lotería Nacional deja un premio en el Área Metropolitana de Granada

Un boleto del segundo premio ha sido vendido en el despacho receptor 36.205 de Armilla

Camilo Álvarez

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:57

Comenta

El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado este jueves un premio en Granada. Concretamente, un boleto del segundo premio (6.000 euros) ha sido ... vendido en el despacho receptor 36.205 de Armilla, situado en la calle Real de Motril, 21.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  6. 6 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  7. 7 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  8. 8 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  9. 9 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  10. 10

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Lotería Nacional deja un premio en el Área Metropolitana de Granada

La Lotería Nacional deja un premio en el Área Metropolitana de Granada