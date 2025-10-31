La Lotería Nacional deja un premio en el Área Metropolitana de Granada

El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado este jueves un premio en Granada. Concretamente, un boleto del segundo premio (6.000 euros) ha sido ... vendido en el despacho receptor 36.205 de Armilla, situado en la calle Real de Motril, 21.

El primer premio, con un importe de 300.000 euros a la serie, ha recaído en el número 60966, y se ha vendido en Barcelona, Almería, Ayamonte (Huelva) y Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, el segundo premio (60.000 euros a la serie), ha ido a parar al número 50532, vendido en Castrillón (Asturias), Utrera (Sevilla), Premià de Mar (Barcelona), Manresa (Barcelona), Armilla (Granada), Solsona (Lleida), Salamanca, Osuna (Sevilla), La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife) y Santa Cruz de Tenerife.

-Primer premio de 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo): 60966.

-Segundo premio de 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo): 50532.