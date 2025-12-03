Loli Cañavate explica a sus vecinos por qué ha dejado sus tareas fuera del Ayuntamiento

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, dimitió este martes de su tarea de vicesecretaria del PSOE provincial. Dejó así de ser la número dos de ... la ejecutiva provincial, solo por detrás de Pedro Fernández. Los motivos, según expuso la regidora en una carta a Fernández se reducen a uno: quiere dedicarse en cuerpo y alma a su pueblo y no tener una tarea en paralelo.

Además de escribir esta carta al secretario general del PSOE y también Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, Cañavate ha querido expresar su decisión a los vecinos de su pueblo a través de redes sociales.

Dejar otras tareas

Cañavate cuenta en el vídeo que quiere compartir con los vecinos «la importante decisión» de «dejar otras tareas que tenía fuera del Ayuntamiento» aunque no especifica que es la vicesecretaría del PSOE de Granada.

La alcaldesa de Armilla empezó su cargo en el partido a finales de marzo de este año, cuando Pedro Fernández montó su ejecutiva. «Armilla ha sido y seguirá siendo mi prioridad. Estamos sacando adelante proyectos que van a marcar el futuro de nuestra ciudad y eso exige estar al cien por cien» expresa Cañavate. Además añade que lo hace «con tranquilidad» y convencida de que es lo mejor para la ciudad armillera.

Por su parte, Pedro Fernández muestró su apoyo a Loli Cañavate, le agradeció su trabajo y dedicación como vicesecretaria general durante todo este tiempo y aseguró que sigue contando con ella, como alcaldesa y secretaria general del PSOE de Armilla, en el proyecto socialista de la provincia.