La Junta invierte 4,8 millones en la rehabilitación de la Casa de los Aragoneses de Monachil La intervención en este edificio histórico del siglo XV permitirá darle un uso cultural, turístico, institucional y empresarial

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, junto al delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Antonio Ayllón, han realizado hoy una visita técnica a las obras de rehabilitación de la Casa de los Aragones de Monachil, donde la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, invierte 4,8 millones de euros, el 80% del coste total de la intervención.

La rehabilitación integral se acomete con una inversión de más de seis millones de euros, según el convenio de colaboración que firmaron el año pasado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y el alcalde de Monachil, José Morales, por el cual la Junta de Andalucía se comprometió a financiar el 80% de las obras (4,8 millones de euros) para devolver el esplendor a este edificio histórico de siglo XV, mientras que el resto, hasta los 6 millones de euros del total de la inversión, lo aporta el Ayuntamiento.

El delegado del Gobierno ha recordado que «el Gobierno de Juanma Moreno cumple el compromiso de recuperar una iniciativa pendiente desde 2009 y por eso incorporó el proyecto al Programa de Rehabilitación del Patrimonio de Interés Arquitectónico de la Consejería de Fomento, ya que estamos en una edificación singular, que en su origen fue una almazara».

Las obras, cofinanciadas con fondos europeos Feder, se centran en la recuperación, conservación y dotación de nuevos usos de estas edificaciones. La actuación dispone de una superficie útil orientativa tras la reforma de unos 1.240 metros cuadrados. En primer lugar, se actuará para eliminar las importantes humedades en cubierta, reparación del forjado, que se encuentra hundido en planta primera, y mejora de la estructuras de los edificios. La labor de rehabilitación preservará espacios singulares como la fachada principal, la configuración de la edificación en dos patios con sus soportes verticales y forjados, la escalera principal y la fuente del patio principal de la Casa Señorial, el apósito neumudéjar del molino del siglo XIX y el pavimento empedrado de la hacienda de Olivar y de los dos patios. A su vez, se recuperará los elementos-testigos de los diferentes procedimientos de la extracción del aceite.

El proyecto de rehabilitación contempla dar una nueva vida al edificio que centralizará mucha de la actividad económica, social y cultural del Monachil. De esta manera, se plantea un espacio expositivo-turístico, con una sala de muestras de 200 metros cuadrados, una oficina de turismo y un punto de venta de entradas. La Casa de los Aragones también contará con unos equipamientos institucionales: salón de plenos, un archivo municipal, una biblioteca y un salón de actos públicos. Por último, tendrá cabida el fomento del emprendimiento y dará oportunidades a la actividad económica, con una superficie de 520 metros cuadrados reservados a un vivero de empresas.

Dos edificaciones

La Casa de los Aragones está situada en el corazón del pueblo de Monachil, núcleo urbano inicial del municipio construido en las terrazas fluviales de las laderas del río del mismo nombre y emplazado en la margen meridional del valle, bordeado en su banda oriental por el Arroyo de las Huenes. La historiografía local coincide en señalar este inmueble como la edificación más importante del patrimonio arquitectónico de Monachil, único testimonio de los caseríos señoriales que debieron existir en el pueblo y que constituye uno de los escasos ejemplares de tipología de hacienda de olivar en la provincia de Granada.

Está compuesta por dos edificaciones de propiedad municipal. Ubicada en una parcela aislada y rodeada de jardines, es el resultado de la anexión a lo largo del tiempo de dos edificaciones diferenciadas. La más antigua es original de 1450, reconstruida después en el siglo XVI por su propietario Alonso de Venegas y su esposa Brianda, una acaudalada pareja de conversos, cuyos nombres figuran entre los primeros pobladores de Monachil tras la caída del reino nazarí.

La edificación más reciente, denominada Casa Grande, fue levantada en 1780, adosándose a la primera edificación y mejorándola, siendo el propietario José Pedro Pérez Valiente, descendiente de Alonso Venegas al que el rey Carlos III le había concedido el Mayorazgo de las tierras y todas las laderas de la Sierra. A principios del siglo XX la casa paso a ser propiedad de la familia Aragón hasta que la vendió al Ayuntamiento en 2004. El edificio fue inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz en régimen de catalogación general. Además, por ministerio de ley los escudos y emblemas tienen la consideración de Bienes de Interés Cultural (BIC).

Cinco años después, en noviembre de 2009, se firmó el convenio marco entre la por aquel entonces Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Monachil para su rehabilitación. Nueve años después se firmó una adenda al convenio para incluir dentro de los compromisos de la Consejería tanto la contratación de la dirección facultativa como la redacción de proyecto, en aras de garantizar la máxima coherencia y calidad arquitectónica. Fue ya en el pasado mandato cuando el Gobierno andaluz retomó definitivamente su actuación con la redacción del proyecto, que contó con un presupuesto de 387.200 euros.