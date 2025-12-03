IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente

Revuelo en el Ayuntamiento de Pinos Puente ante la moción de censura firmada para quitar al PSOE de la alcaldía. Según ha podido saber este ... periódico, se registrará en las próximas horas en el Consistorio y se habría sellado anteriormente en la notaría. El nuevo gobierno lo sumarán dos ediles de IU, dos del PP y tres de la Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente.

El primer teniente de alcalde, Iván Fernández (IU), pasará a ser el alcalde, según lo acordado. También existe una línea roja que habrá que superar, que es la imputación de la otra edil de Izquierda Unida.

Si esta moción prospera se romperá el pacto de Gobierno que existe actualmente entre el PSOE e IU. El alcalde, Enrique Medina, dejaría así la alcaldía.

El alcalde, Enrique Medina (PSOE), ha indicado a IDEAL que por ahora, no va a realizar declaraciones sobre este asunto.

La corporación de Pinos Puente la forman 13 concejales y hasta ahora gobiernan PSOE e IU tras un pacto de gobierno con los cinco ediles socialistas y dos de Izquierda Unida.

Enrique Medina fue alcalde entre 2011 y 2019. Francisco García Ibáñez (IU) se convirtió en 2019 en regidor de Pinos Puente con el apoyo de sus cinco concejales y los cuatro que tenía en el municipio la formación Ciudadanos.