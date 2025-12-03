Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Pinos Puente. Ideal

IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente

Apoyados por los independientes, se espera un vuelco en el gobierno de este este municipio

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:56

Revuelo en el Ayuntamiento de Pinos Puente ante la moción de censura firmada para quitar al PSOE de la alcaldía. Según ha podido saber este ... periódico, se registrará en las próximas horas en el Consistorio y se habría sellado anteriormente en la notaría. El nuevo gobierno lo sumarán dos ediles de IU, dos del PP y tres de la Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente.

IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente