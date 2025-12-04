IU abre expediente a los dos concejales de la moción de censura de Pinos Puente

IU expedienta a los dos concejales de Pinos Puente. La dirección colegiada provincial del partido en Granada, reunida en sesión extraordinaria, analizó la situación generada ... en el municipio tras la firma de una moción de censura por parte de los dos ediles junto al PP contra el actual alcalde del PSOE.

IU ha recordado, en una nota de prensa, que este órgano ya había trasladado previamente a los ediles de Pinos Puente que no autorizaba ni respaldaba la presentación de dicha moción. A pesar de ello, ambos concejales procedieron a su firma, lo que apuntan que supone un incumplimiento de los estatutos de la formación, que establecen de «manera explícita» que iniciativas de esta naturaleza deben contar con autorización expresa de la organización.

Ante esta situación, la formación ha acordado por unanimidad elevar una propuesta de apertura de expediente informativo a los dos concejales.

Hay que recordar que fue ayer cuando IU (que hasta ahora formaba parte del gobierno local), PP y los independientes se unieron para presentar una moción de censura que quitaba del poder al socialista Enrique Medina. La previsión es que el próximo 18 de diciembre se celebre el pleno en el que Iván Fernández, de IU, sea elegido nuevo alcalde.