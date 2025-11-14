Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias

Un incendio en una vivienda de Las Gabias dejó un trágico balance en la tarde del jueves. Una niña de tres años perdía la vida ... al quedar atrapada en el interior de la vivienda, que quedó arrasada por las llamas en muy poco tiempo. Pasaban unos minutos de las cinco de la tarde, cuando el 112 de Emergencias recibió las primeras llamadas y alertaba a los Bomberos de Granada. Un fuego asolaba una vivienda de la calle San José del municipio gabirro.

Según fuentes consultadas por este periódico, fue un incendio bastante violento, que se propagó con gran rapidez. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Granada, Guardia Civil, varias dotaciones del 061, Policía Local de Las Gabias, así como Protección Civil.

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio se originó en el salón de la vivienda, probablemente con un brasero. Se trata de una casa unifamiliar de tres plantas. A la llegada de los Bomberos, familiares de la menor alertaban al equipo de extinción de incendios de que la niña se encontraba en el interior.

Según relataba el 112 en esos momentos, un adulto y dos menores estaban atrapados en el fuego. Se trataría, según las primeras pesquisas, de la madre y de dos niños. La mujer y unos de los menores lograron salir de la casa, no así la niña de tres años, que falleció.

Los Bomberos de Granada atacaron las llamas para poder abrirse camino e intentar rescatar a la pequeña, pero desgraciadamente sus esfuerzos resultaron en vano. El cadáver de la menor fue hallado en la planta baja.

La Guardia Civil de Granada abrió en la misma tarde de ayer una investigación para intentar aclarar las causas del incendio y el atestado de lo ocurrido será trasladado a los juzgados.

Trasladados al hospital

Los padres de la niña y su hermano tuvieron que ser atendidos en el hospital San Cecilio. A los adultos, de una crisis de ansiedad y al pequeño, por quemaduras en el brazo y la cara, según ha podido saber esta redacción. El personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Gabias ofreció asistencia a los familiares que lo soliciten.

Debido a la violencia de las llamas, el suministro eléctrico se fue en todo ese barrio de Las Gabias. Además, la calle fue perimetrada por ambas entradas, y solo podían salir y entrar residentes de viviendas colindantes. El cuerpo de la pequeña fue trasladado por la funeraria, tras el pertinente trámite judicial, horas después del suceso.

Solidaridad municipal

«El Ayuntamiento de Las Gabias quiere expresar su profundo pesar por el fallecimiento de una menor en el incendio de una vivienda particular ocurrido en la tarde del jueves en nuestro municipio. Desde la corporación municipal trasladamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro cariño a la familia y allegados en estos momentos de inmenso dolor», expresó en un comunicado el consistorio, que ha decretado un día de luto oficial, suspendiendo toda actividad prevista para este viernes.