Efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil acceden a la casa incendiada Pepe Marín

Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias

Los Bomberos de Granada atacaron las llamas para poder abrirse camino e intentar rescatar a la pequeña, pero desgraciadamente sus esfuerzos resultaron en vano

Sandra Martínez, Pepe Moreno y Carlos Morán

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:27

Un incendio en una vivienda de Las Gabias dejó un trágico balance en la tarde del jueves. Una niña de tres años perdía la vida ... al quedar atrapada en el interior de la vivienda, que quedó arrasada por las llamas en muy poco tiempo. Pasaban unos minutos de las cinco de la tarde, cuando el 112 de Emergencias recibió las primeras llamadas y alertaba a los Bomberos de Granada. Un fuego asolaba una vivienda de la calle San José del municipio gabirro.

