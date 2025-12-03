Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe

Algunos caen en el tópico de que las operaciones contra el tráfico de droga se desarrollan en zonas periféricas, barrios marginales o pueblos perdidos, pero ... nada más lejos de la realidad. El ejemplo más claro se vivió ayer en Santa Fe, donde la Guardia Civil llevó a cabo una actuación de este tipo en pleno centro del municipio; las viviendas estaban ubicadas muy cerca de la calle principal. Los agentes incautaron más de 2.500 plantas en total en una decena de registros. En una vivienda, la que más droga escondía, hallaron aproximadamente 1.000. Hay ocho investigados, según explican fuentes conocedoras de la operación.

La intervención comenzó muy temprano, alrededor de las 3.30 horas. En el lugar se desplegaron, entre otros, agentes de los 'linces' de la Guardia Civil y del grupo de investigación de Santa Fe, encargados de las pesquisas. Actuaron en varios domicilios en plena noche, con una discreción absoluta, solo interrumpida por el ruido del ariete, herramienta empleada para reventar puertas. En un punto en concreto de la calle Bastiana permanecieron durante horas, prácticamente hasta el mediodía.

Guardia Civil ayer en Santa Fe. Pepe Marín

Con los primeros rayos de sol, los vecinos se percataron de la presencia policial. Fue el tema de conversación durante toda la jornada. Los vehículos que circulaban por los alrededores aminoraban el paso para divisar lo que ocurría. A las 13.30, diez horas después del comienzo de la operación, los 'linces' se preparaban para acceder a otra vivienda. En fila india, protegidos por un escudo antibalas y con un ariete como principal aliado para reventar la puerta, entraron a otro domicilio. Los indicios de que encontrarían marihuana eran más que suficientes, y el cuerpo no se equivocaba.

Los moradores que autorizan de forma voluntaria el registro agilizan enormemente el trabajo. En caso de que se nieguen, dependen de la autoridad judicial y las entradas se retrasan. Junto a los agentes esperan pacientes los trabajadores de una empresa de jardinería, contratados específicamente para cortar las plantas de marihuana y transportarlas hasta los vehículos.

Pepe Marín

El engranaje funciona a la perfección, cada agente sabe lo que tiene que hacer y la comunicación es fluida. Una vez que terminan de guardar las últimas plantas, todos se dirigen hacia el siguiente objetivo, situado en las proximidades de la plaza de San Agustín. Los 'linces' vuelven a acceder a un piso, ubicado en la segunda planta de un bloque, y avisan de su llegada: «¡Guardia Civil», se escucha desde la calle, al igual que el ruido del temblor de los cristales mientras intentan forzar una puerta.

Como resultado, según indican fuentes próximas a la investigación, ayer se incautaron más de 2.500 plantas en los diez registros que se llevaron a cabo. Son ocho las personas investigadas por delitos de cultivo y elaboración de droga. A algunos de ellos se les atribuye también el de defraudación del fluido eléctrico, al detectar diversos enganches ilegales.