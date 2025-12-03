Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Guardia Civil después de acceder a uno de los domicilios. A la derecha, una de las bolsas con marihuana incautada. Pepe Marín

Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe

La Guardia Civil investiga a ocho personas después de llevar a cabo este martes una decena de registros

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:30

Comenta

Algunos caen en el tópico de que las operaciones contra el tráfico de droga se desarrollan en zonas periféricas, barrios marginales o pueblos perdidos, pero ... nada más lejos de la realidad. El ejemplo más claro se vivió ayer en Santa Fe, donde la Guardia Civil llevó a cabo una actuación de este tipo en pleno centro del municipio; las viviendas estaban ubicadas muy cerca de la calle principal. Los agentes incautaron más de 2.500 plantas en total en una decena de registros. En una vivienda, la que más droga escondía, hallaron aproximadamente 1.000. Hay ocho investigados, según explican fuentes conocedoras de la operación.

