Un 'huevo' del antiguo telecabina de Sierra Nevada da la bienvenida al Barrio de Monachil

Uno de los populares 'huevos' del Telecabina Al Andalus, 'jubilado' en la temporada 2023-24 en la estación de esquí de Sierra Nevada después de ... 33 años de servicio, da la bienvenida desde este miércoles al Barrio de Monachil.

La cabina, cedida por la empresa que gestiona la estación de esquí, Cetursa, ha sido instalada por el Ayuntamiento de Monachil, aunque está pendiente la colocación de los logos de Sierra Nevada y del propio municipio, así como algunos focos de luz. Después tendrá lugar una inauguración oficial.

«Seguimos llevando a cabo iniciativas para unir nuestros tres núcleos de población (el pueblo, el barrio y Pradollano) y dando a conocer que la estación de esquí de Sierra Nevada se encuentra en el término municipal de Monachil», señala en redes sociales el Ayuntamiento, que ha dado las gracias a Cetursa por la cesión de la cabina.

«Era una idea que barajábamos desde hace un tiempo. Queríamos colocar en un lugar visible algo significativo de la estación de esquí, que aunque esté a 30 kilómetros del barrio pertenece también a Monachil», ha explicado el alcalde, José Morales.

El lugar elegido, en el cruce entre la calle Madrid y la Avenida de la Libertad, es uno de los más transitados del Barrio de la Vega. Y la fecha, ideal para dar la bienvenida a la nueva temporada en la estación invernal. «Ahora solo falta que llueva abajo y que nieve arriba», ha añadido Morales.

Una cabina del Al Andalus adorna también desde noviembre de 2023 el paseo del Violón de Granada, con motivo de la recuperación por parte del Consorcio Metropolitano de Transportes de la parada intermedia del servicio de autobús interurbano de transporte regular entre la ciudad y Sierra Nevada, como complemento a la ya existente en la estación de autobuses de la capital.

La mayor inversión de la historia

El nuevo Telecabina Al Andalus fue inaugurado en enero de 2024, fruto de una inversión de más de 20 millones de euros, la mayor realizada en la historia de Sierra Nevada en un medio mecánico. Se trata de un telecabina moderno, cómodo y más rápido que el antiguo, que cubre los 2,5 kilómetros de trayecto en algo más de ocho minutos y puede trasladar en una hora a 2.700 personas desde Pradollano hasta Borreguiles.