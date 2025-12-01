Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Punto de la A-4003, en Huétor Santillán, donde este domingo perdieron la vida Ventura y Javier en un accidente de tráfico. Blanca Rodríguez

Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo

El alcalde reclama una rotonda, badenes o un radar, cualquier medida que evite más decesos en un punto históricamente negro

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:34

Dos velas blancas, ambas encendidas, reposan sobre el poyete. Ojalá nunca se hubieran tenido que encender, piensan todos en Huétor Santillán, un pueblo donde hoy ... se respira una tristeza absoluta. Las velas representan a Ventura y Javier, los dos jóvenes, de 21 y 17 años respectivamente, que perdieron la vida en un accidente de tráfico este domingo, muy cerca de la entrada del municipio. En el lugar donde se apagaron sus historias hay esparcidas piezas del vehículo, del faro y numerosos cristales de la luna delantera. Los que hoy circulan por allí respiran hondo, tanto por la pena que sienten por sus vecinos como por el respeto que les produce pasar junto a ese lugar, un punto históricamente negro en el que otros tres jóvenes ya perdieron la vida hace 17 años. Huétor Santillán no puede tolerar más víctimas, y por ello reclama una mejora de la seguridad en la carretera.

Te puede interesar

