Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo

Dos velas blancas, ambas encendidas, reposan sobre el poyete. Ojalá nunca se hubieran tenido que encender, piensan todos en Huétor Santillán, un pueblo donde hoy ... se respira una tristeza absoluta. Las velas representan a Ventura y Javier, los dos jóvenes, de 21 y 17 años respectivamente, que perdieron la vida en un accidente de tráfico este domingo, muy cerca de la entrada del municipio. En el lugar donde se apagaron sus historias hay esparcidas piezas del vehículo, del faro y numerosos cristales de la luna delantera. Los que hoy circulan por allí respiran hondo, tanto por la pena que sienten por sus vecinos como por el respeto que les produce pasar junto a ese lugar, un punto históricamente negro en el que otros tres jóvenes ya perdieron la vida hace 17 años. Huétor Santillán no puede tolerar más víctimas, y por ello reclama una mejora de la seguridad en la carretera.

El alcalde del municipio, José Carlos Ortega, ha solicitado una reunión a la Junta de Andalucía para abordar posibles soluciones. «Nos la han concedido para esta misma semana», explica. Propone, por ejemplo, una rotonda, badenes o un radar para que los vehículos extremen la precaución. Además, el firme de la vía también está pendiente de un arreglo. «En 2008, cuando ocurrió el otro siniestro, una asociación ya reclamó a la Junta que se hiciera una rotonda. Se puso en marcha un proyecto, pero al final no siguió adelante», precisa el regidor.

La Guardia Civil investiga las causas del accidente, que por ahora no han trascendido. En el pueblo, los vecinos coinciden en que la administración debe actuar en la carretera para evitar que la pesadilla que están viviendo desde ayer se repita. Aún tienen muy presente aquel otro accidente de 2008 con tres fallecidos. Recuerdan quiénes eran, a qué se dedicaban, quiénes eran sus amigos. Ahora, la historia se repite.

Apoyo psicológico

El Ayuntamiento, asimismo, ha solicitado a la Junta de Andalucía que sufrague los gastos del apoyo psicológico para las familias. Según ha podido saber IDEAL, la Junta ha accedido y proporcionará este recurso a los allegados de los jóvenes, para que estén acompañados de profesionales en estos duros momentos.