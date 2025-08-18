Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La gira de Omar Montes llega al Coliseo de Atarfe

El artista celebra no solo su último lanzamiento, «Oh baby», sino también una década dedicada a la música que ha dejado huella en el corazón de sus fans.

IDEAL

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:52

El fenómeno Omar Montes aterriza en el Coliseo de Atarfe para deslumbrarnos el próximo 29 de agosto. En esta ocasión tan especial, el artista celebra no solo su último lanzamiento, «Oh baby», sino también una década dedicada a la música que ha dejado huella en el corazón de sus fans. Con su carisma arrollador y su talento innato, Montes se ha consolidado como uno de los mayores exponentes del «flamenco urbano», un estilo que ha revolucionado el panorama musical español.

Nacido en el emblemático barrio de Carabanchel en Madrid hace 36 años, Omar ha sabido romper con las etiquetas que lo mantenían vinculado al mundo televisivo. Su evolución artística lo ha llevado a convertirse en un referente indiscutible para toda una generación que busca en su música la fusión de ritmos, emociones y vivencias cotidianas. La originalidad de sus letras y la riqueza de sus melodías han conquistado a un público amplio y diverso, permitiéndole alcanzar puestos privilegiados en las listas de éxitos.

En este esperado concierto, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo vibrante y lleno de energía, donde se interpretarán todos los temazos que han catapultado a Montes al estrellato. Con cada canción, el Coliseo se transformará en un escenario de celebración y alegría, donde la música será el hilo conductor de una noche inolvidable. El evento promete reventar, gracias a un show pensado para sorprender y emocionar.

Las entradas ya están disponibles y son muy accesibles: por solo 15€ anticipada, 20€ en taquilla y una oferta especial en Oferplan Granada por solo 12€, pero apresúrate, que es por tiempo limitado. Además, aquellos que busquen una experiencia premium podrán acceder a palcos VIP, disfrutar de regalos, animación y la presencia de DJ's que mantendrán la fiesta viva hasta el amanecer. La apertura de puertas será a las 21:00h, así que asegúrate de llegar temprano y no perderte ni un instante de este increíble evento.

