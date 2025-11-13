Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vivienda en la que han ocurrido los hechos. Pepe Marín

«La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»

Los vecinos de Las Gabias han alertado del humo y las llamas a media tarde y han conocido la muerte de una menor a causa del suceso

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:10

Decenas de vecinos se agolpan a estas horas en el perímetro de la Guardia Civil que protege la vivienda de Las Gabias en la que ... una menor ha fallecido la tarde de jueves a causa de un incendio. «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón», cuenta una vecina de la zona.

