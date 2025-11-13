Decenas de vecinos se agolpan a estas horas en el perímetro de la Guardia Civil que protege la vivienda de Las Gabias en la que ... una menor ha fallecido la tarde de jueves a causa de un incendio. «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón», cuenta una vecina de la zona.

El olor a quemado invade aún la calle San José. El rastro de humo se extiende por toda la fachada principal y confirma lo que los vecinos aseguran: el fuego se ha extendido hasta el piso superior. La puerta al domicilio acumula restos de materiales que han ardido.

«El padre quería entrar porque la niña estaba atrapada, pero no le han dejado», señalan algunos testigos, que explican que el humo ha llenado toda la calle y que incluso ellos tenían dificultades para respirar.

A oscuras por el daño que ha sufrido el tendido eléctrico debido a las llamas han advertido la llegada del coche fúnebre horas después del suceso.

El dispositivo policial se mantiene en ambos lados del acceso. Los únicos que entran y salen de la calle son quienes residen en frente de la vivienda quemada. «La fachada era blanca, la estaba arreglando esta misma mañana el padre. Ahora está negra. Quien les iba a decir que terminarían el día así…», lamentan aún a los pies del domicilio en el que esta familia reside con dos hijos más.

Muchos han visto el humo desde sus casas, sabían que algo había pasado, pero reconocen que no podían imaginar la magnitud de la realidad. «En un segundo esto se ha llenado de policías, bomberos, guardias civiles….Ahí hemos sido conscientes de que se trataba de algo grave», cuentan. Recuerdan la angustia e inquietud de los padres mientras se desarrollaban los hechos. Lo relatan y lo lamentan. Ahora solo tratan de asimilar ellos también lo ocurrido.