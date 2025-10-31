Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Conchi Marruecos, propietaria del Restaurante Marino de Atarfe.

Conchi Marruecos, propietaria del Restaurante Marino de Atarfe. Pepe Marín

El restaurante que acogió y dio de cenar gratis a los afectados por la explosión

Los vecinos buscaron refugio en el Restaurante Marino, justo enfrente de la urbanización, donde Conchi y su hijo les ofrecieron vasos de agua, tilas y comida

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:17

Conchi Marruecos es la propietaria del Restaurante Marino de Atarfe. Ayer, se encontraba en el piso de arriba cuando, poco antes de las ocho de ... la tarde, sintió temblar todo el edificio. «Se movió entero y mira que es grande. Entonces bajé, pero en la noche no se veía nada. Todos pensamos que era un terremoto hasta que vimos las llamas. Fue horroroso el zambombazo», comparte con IDEAL.

