El restaurante que acogió y dio de cenar gratis a los afectados por la explosión

Conchi Marruecos es la propietaria del Restaurante Marino de Atarfe. Ayer, se encontraba en el piso de arriba cuando, poco antes de las ocho de ... la tarde, sintió temblar todo el edificio. «Se movió entero y mira que es grande. Entonces bajé, pero en la noche no se veía nada. Todos pensamos que era un terremoto hasta que vimos las llamas. Fue horroroso el zambombazo», comparte con IDEAL.

Su negocio se encuentra ubicado justo en frente de la urbanización Hadira Elvira, que este pasado miércoles se incendió consecuencia de una deflagración de gas. Cuatro personas resultaron heridas y dos tuvieron que ser atendidas con una crisis de ansiedad. Los Cuerpos de Seguridad desalojaron a los vecinos, que buscaron refugio en el restaurante de Conchi.

«Los cristales de la casa reventaron y algunos con las prisas salieron descalzos. Vinieron muchas familias. Se sentaron aquí fuera, en la terraza. Mi hijo estaba en la barra y empezó a repartir vasos de agua y tilas. También les dimos de cenar. Había chiquillos llorando, gente mayor... Estaban todos muy asustados», lamenta la mujer.

Los afectados no han dudado en mostrar su agradecimiento. «En momentos tan difíciles, su apoyo y disposición para ayudarnos sin pedir nada a cambio -incluyendo el noble gesto de no cobrar a los vecinos- reflejan unos valores humanos excepcionales y una enorme empatía hacia quienes lo estábamos pasando mal», han compartido en redes sociales.

La calma y el apoyo que encontraron en Conchi y su hijo transformó una situación angustiosa en un momento en el que pudieron sentirse «acompañados y arropados». Los vecinos lo tienen claro: «Gente como ellos que hacen que una ciudad no solo crezca, sino que se convierta en un verdadero hogar».