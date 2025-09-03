Fiestas de Otura: el mejor reflejo del sentimiento de todo un municipio

M. D. M. Granada Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:01 Compartir

Este jueves darán comienzo en Otura sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Aurora. Una cita muy esperada por todos sus vecinos, pero también por el número elevado de visitantes que acudirán en estas fechas tan señaladas. Su programación, repleta de propuestas para todas las edades, invita a la alegría, la diversión y la inclusión.

Prueba de ese espíritu de participación son las exhibiciones y eventos deportivos (fútbol sala, gimnasia rítmica, padel, basket, ajedrez y tiro al plato), sin olvidar las espectaculares carreras de cintas en bicicleta, caballo y moto, el Gran Prix, las tradicionales cucañas o el encierro de San Fermín. Multitudinarios, igualmente, la Feria de Día (con música y propuestas culinarias de lo más sugerentes gracias a Otura Cocina), el tardeo, la verbena y la amplia oferta de actuaciones musicales. Todas ellas, a cargo de orquestas, charangas, Djs y grandes artistas, como Merche.

En primera línea, la talla de la Virgen de la Aurora, y en segunda línea, instante de los actos lúdicos para toda la familia, y la cantante Merche que actuará en las presentes fiestas.

Para conseguir esta atractiva agenda, el Ayuntamiento y la Concejalía de Fiestas han apostado por una acertada combinación de tradición y modernidad y de juventud y veteranía que se percibe con mucha fuerza en la organización de cada actividad. El sentido de orgullo por lo propio, de unión y de familia se podrá ver también en los desayunos infantiles, las fiestas acuáticas, los pasacalles, el tiro de la cuerda, el Día de la Mujer de Otura, la coronación de las Reinas, Reyes, Mister y Damas de Honor y, en el plano cultural, en las exposiciones de la Feria Otura Creativa y la ludoteca para los más pequeños, entre otros alicientes.

Empieza la cuenta atrás para las fiestas y el pregón de este jueves, a cargo de la bailaora y Catedrática de Flamenco María Guardia Gómez 'Mariquilla'. Hasta el lunes 8, Solemnidad de la Patrona, Otura lucirá sus mejores galas para mostrar a propios y extraños todo aquello que la hace grande.

Nazario Montes Pardo, alcalde de Otura. Saluda del alcalde Queridos vecinos, vecinas y visitantes: Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Aurora, vuelven a convocarnos para unos días de diversión, el mejor testigo de nuestras tradiciones, de nuestro sentimiento de municipio y de nuestra expresión alegre para quienes nos visitan. Es un placer saludaros un año más en esta cita, que reúne a tod@s los otureñ@s para compartir nuestras vivencias, nuestros recuerdos, y para disfrutar de las diferentes actividades programadas. Durante estos dos años de legislatura, nos hemos enfrentado a grandes retos, que, superados, repercutirán directamente en el bienestar y mejora de los vecinos y vecinas de Otura. Es un orgullo ver como situaciones, que eran difíciles y complejas, se están resolviendo con esfuerzo. Por ello, quiero agradecer a todos los ciudadan@s de Otura su actitud, compromiso, participación, crítica, mensajes y consejos. El éxito de esta transformación es vuestro, de los otureños y otureñas. No quiero dejar pasar este momento sin destacar el buen trabajo de la Concejalía de Fiestas, y agradecer el esfuerzo de cuantos participan en la preparación de estas fiestas: Comisión de Fiestas, emplead@s del Ayuntamiento, Policía Local, Protección Civil, voluntari@s, así como a los comercios y entidades colaboradoras. Envío también un abrazo a esas personas que no van a poder estar entre nosotr@s estos días. También, nuestro cariño a quienes atraviesan momentos complicados, y un especial recuerdo a los que compartieron, durante toda una vida, estas fiestas y ya no se encuentran entre nosotr@s. Os invito a vivir y compartir nuestras fiestas con alegría y diversión, desde el respeto y la mejor convivencia. En nombre de toda la Corporación Municipal, y en el mío propio, os deseo mucha felicidad y que paséis unas inolvidables Fiestas Patronales, rodeados de amigos y seres queridos. Un fuerte abrazo. Nazario Montes Pardo Alcalde de Otura