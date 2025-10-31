Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inspección en el piso incendiado en busca de pruebas este viernes. Pepe Marín

Las familias del bloque de Atarfe siguen fuera de casa

No obstante, Bomberos de Granada y técnicos municipales certificaron durante la tarde del viernes que la estructura no sufrió daños con la explosión

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:48

Comenta

Las familias que el pasado jueves por la tarde tuvieron que ser desalojadas en la urbanización Hadira Elvira de Atarfe tras producirse una deflagración de ... gas e incendiarse una vivienda continúan fuera de sus casas más de 24 horas después. No obstante, según ha podido saber IDEAL, efectivos de Bomberos de Granada y técnicos del Ayuntamiento del municipio certificaron, definitivamente, la estructura no se ha visto perjudicada por la explosión.

