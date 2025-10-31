Las familias del bloque de Atarfe siguen fuera de casa

Las familias que el pasado jueves por la tarde tuvieron que ser desalojadas en la urbanización Hadira Elvira de Atarfe tras producirse una deflagración de ... gas e incendiarse una vivienda continúan fuera de sus casas más de 24 horas después. No obstante, según ha podido saber IDEAL, efectivos de Bomberos de Granada y técnicos del Ayuntamiento del municipio certificaron, definitivamente, la estructura no se ha visto perjudicada por la explosión.

Este viernes, el día después del susto, este medio se trasladó hasta este edificio de Atarfe. Efectivos de Bomberos de Granada, Guardia Civil y Policía Local estuvieron trabajando sobre el terreno desde primera hora para asegurar la estructura del inmueble y esclarecer lo ocurrido. En el interior de la urbanización, junto a la pista de pádel y la zona de columpios infantiles, había varios grupos de vecinos de los otros bloques, que no llegaron a sufrir ningún tipo de daño. En total, hay cinco bloques; el que se incendió es el tercero y consta de 14 viviendas.

Según estos residentes, que en ningún momento se vieron obligados a abandonar sus hogares, algunos de los vecinos desalojados se habían acercado a lo largo de la mañana para intentar acceder a sus viviendas, pero al ver que todavía no era posible decidieron marcharse. «Hay sangre ahí, en las escaleras y también en el piso de al lado», se escuchó decir a uno. Por el momento, no se ha confirmado la causa del siniestro. La Policía Judicial continúa investigando con apoyo de los TEDAX de la Guardia Civil, especialistas en desactivación de artefactos explosivos.

Los hechos tuvieron lugar a las 19.57 horas del jueves 30 de octubre, cuando más de una veintena de vecinos alertaron al centro de coordinación de Emergencias de Andalucía por una deflagración de gas y posterior incendio de un ático en un bloque de viviendas de dos plantas, ubicado en la calle Alcoholera. Un total de cuatro personas resultaron heridas y dos requirieron asistencia médica por una crisis de ansiedad.

En el lugar intervinieron los Bomberos de Granada, junto con Guardia Civil y Policía Local, con la colaboración de la agrupación de voluntariado de Protección Civil y la compañía suministradora de gas.

Restos de sillas y persianas

La barandilla de la terraza del piso donde se originó el fuego acabó estampada contra un seto. Durante la visita de este medio, el suelo de los jardines aún se encontraba repleto de cristales de las ventanas, que estallaron con la deflagración. En cada esquina, había trozos de sillas de plástico, de persianas... Se podían encontrar restos por todas partes. Incluso en el descampado de enfrente, a unos cuantos metros de distancia, IDEAL encontró cortinas y unas correas de suspensión para hacer deporte. El equipo de Criminalística de la Guardia Civil se encargó de recoger las muestras pertinentes.

En el momento del suceso, la Corporación municipal se encontraba celebrando el pleno correspondiente al mes de octubre. «Varios concejales recibieron llamadas alertando y nos trasladamos hasta el lugar. Daba miedo cómo las llamas salían de la vivienda y el cañón de humo. Fue terrible», aseveró a este periódico la alcaldesa, Yolanda Fernández. Según ella, ya se ha confirmado la seguridad del inmueble y «se ha protegido, sobre todo en las puertas, que salieron volando con el incendio».

Aun así, al cierre de esta edición, todavía no se había restablecido el servicio de agua, tampoco la luz, y el gas seguía cortado, según informó a esta redacción la alcaldesa del municipio, Yolanda Fernández. Dada la situación, el consistorio atarfeño decidió mantener la reubicación de los vecinos. La primera noche, la mayoría se cobijó en casa de familiares o amigos. Solo cuatro familias requirieron apoyo municipal yse hospedaron en el Hotel Corona. Dos de ellas también han pasado allí esta segunda noche.