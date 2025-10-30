Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bomberos trabajand tras la explosión en Atarfe. Pepe Marín

Una explosión por gas genera un incendio en una vivienda de Atarfe

Varias personas han resultado heridas por alcance de cristales y el edifico tendrá que ser evaluado por si presenta daños estructurales

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:22

Una explosión por gas ha generado un incendio en una vivienda de Atarfe este jueves. Los hechos han ocurrido en un bloque de tres plantas ... situado en la calle República Dominicana del municipio granadino, según ha confirmado el servicio de emergencias 112 Andalucía a este periódico.

