Una explosión por gas genera un incendio en una vivienda de Atarfe

Una explosión por gas ha generado un incendio en una vivienda de Atarfe este jueves. Los hechos han ocurrido en un bloque de tres plantas ... situado en la calle República Dominicana del municipio granadino, según ha confirmado el servicio de emergencias 112 Andalucía a este periódico.

MÁS INFORMACIÓN Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial

La deflagración, según los testigos, ha ocurrido a las 20.00 horas y según las primeras informaciones estaría provocada por un escape de gas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Bomberos de Granada, servicios sanitarios y Policía Local de Atarfe. El 112 Andalucía ha recibido más de una veintena de avisos por la fuerte explosión, pero solo habría heridos por alcance de cristales. Un bombero sí ha tenido que ser trasladado en ambulancia por, al parecer, le han caído escombros en el interior de la vivienda, que ha quedado destrozada.

La llamas y el humo generado por la deflagración de gas eran visibles desde varios municipios del Área Metropolitana, así como desde la capital. Vecinos de la zona destacan la fuerta explosión que se ha generado antes de las llamas. En las inmediaciones de la vivienda afectada hay restos de cristales y persianas esparcidos tras el estallido.

Los técnicos especializados en arquitectura tendrán que evaluar este viernes el edificio para confirmar si se han generado daños estructuales. La Guardia Civil investiga las causas de la explosión.