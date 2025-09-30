Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planes

El espíritu del rock alternativo y el arte urbano regresan a Maracena

Sobre el escenario, se presentarán bandas destacadas como Azrael, Abductum, Inkombustibles, Rock Time, Allegatorz, reconocidos grafiteros como Drew, Rakis, Seya, Hurón y DJ Cutmasta Saky

IDEAL

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:44

Maracena acoge la segunda edición del 18200 Maracena Fest, un festival que celebrará la fusión entre el rock alternativo y el arte urbano. El evento tendrá lugar el sábado 4 de octubre en el Anfiteatro Carlos Cano, desde las 18:00 horas hasta las 02:00 de la madrugada, convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes de la música y la cultura alternativa. Además, Oferplan Granada de IDEAL ha lanzado un número limitado de entradas generales a un precio exclusivo para que disfrutes al máximo de esta cita.

Sobre el escenario, se presentarán bandas destacadas como Azrael, Abductum, Inkombustibles, Rock Time y Allegatorz, quienes prometen ofrecer actuaciones enérgicas que harán vibrar al público. El festival no solo se centrará en la música, sino que también será un espacio para el arte urbano, con la participación de reconocidos grafiteros como Drew, Rakis, Seya y Hurón, quienes realizarán sus obras en directo. Además, DJ Cutmasta Saky mantendrá el ambiente festivo entre las actuaciones.

Para complementar la oferta del festival, habrá talleres creativos y una ludoteca gratuita para los más pequeños, asegurando que toda la familia pueda disfrutar de una jornada llena de actividades y entretenimiento. Sin duda, una gran oportunidad para disfrutar de la cultura maracenera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  5. 5 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  6. 6 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  7. 7 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  8. 8 Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín
  9. 9 Tres restaurantes imprescindibles en Granada que son verdaderos referentes en su género
  10. 10 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El espíritu del rock alternativo y el arte urbano regresan a Maracena

El espíritu del rock alternativo y el arte urbano regresan a Maracena