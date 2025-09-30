El espíritu del rock alternativo y el arte urbano regresan a Maracena

IDEAL Martes, 30 de septiembre 2025, 13:44 Compartir

Maracena acoge la segunda edición del 18200 Maracena Fest, un festival que celebrará la fusión entre el rock alternativo y el arte urbano. El evento tendrá lugar el sábado 4 de octubre en el Anfiteatro Carlos Cano, desde las 18:00 horas hasta las 02:00 de la madrugada, convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes de la música y la cultura alternativa. Además, Oferplan Granada de IDEAL ha lanzado un número limitado de entradas generales a un precio exclusivo para que disfrutes al máximo de esta cita.

Sobre el escenario, se presentarán bandas destacadas como Azrael, Abductum, Inkombustibles, Rock Time y Allegatorz, quienes prometen ofrecer actuaciones enérgicas que harán vibrar al público. El festival no solo se centrará en la música, sino que también será un espacio para el arte urbano, con la participación de reconocidos grafiteros como Drew, Rakis, Seya y Hurón, quienes realizarán sus obras en directo. Además, DJ Cutmasta Saky mantendrá el ambiente festivo entre las actuaciones.

Para complementar la oferta del festival, habrá talleres creativos y una ludoteca gratuita para los más pequeños, asegurando que toda la familia pueda disfrutar de una jornada llena de actividades y entretenimiento. Sin duda, una gran oportunidad para disfrutar de la cultura maracenera.

