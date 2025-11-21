Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada
El nuevo espacio, que cuenta con seis empleados, cinco de ellos de nueva contratación, ofrece una sala de venta de 390 m2 y un surtido compuesto por más de 4.000 referencias.
Granada
Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:48
Día abre un gran supermercado en el cinturón de Granada. La cadena refuerza su red de establecimientos en la provincia con una nueva tienda en ... la localidad de Armilla, concretamente en la avenida de Poniente, 14. El nuevo espacio, que cuenta con seis empleados, cinco de ellos de nueva contratación, ofrece una sala de venta de 390 m2 y un surtido compuesto por más de 4.000 referencias.
En el acto de inauguración han estado presentes representantes de las autoridades locales, entre ellos la alcaldesa de la localidad, Dolores Cañavate Jiménez; los tenientes de alcalde, Sergio Baena y María Ángeles Bernabé; y la concejala de Comercio, Marian Maroto.
Con esta nueva apertura, DIA alcanza las 47 tiendas en la provincia de Granada y suma más de 520 establecimientos en toda Andalucía.
El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas.
