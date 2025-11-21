Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sección de frutas y verduras del nuevo Dia de Armilla, Ideal

Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada

El nuevo espacio, que cuenta con seis empleados, cinco de ellos de nueva contratación, ofrece una sala de venta de 390 m2 y un surtido compuesto por más de 4.000 referencias.

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

Día abre un gran supermercado en el cinturón de Granada. La cadena refuerza su red de establecimientos en la provincia con una nueva tienda en ... la localidad de Armilla, concretamente en la avenida de Poniente, 14. El nuevo espacio, que cuenta con seis empleados, cinco de ellos de nueva contratación, ofrece una sala de venta de 390 m2 y un surtido compuesto por más de 4.000 referencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  3. 3 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  4. 4 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  5. 5 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  6. 6 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  7. 7 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  8. 8

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  9. 9

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  10. 10 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada

Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada