Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tumba de la que sustrajeron la corona, colocada justo encima de la mariposa. IDEAL

Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena

El nicho donde descansa Aarón, fallecido hace cuatro meses, amaneció este lunes sin una corona muy simbólica para la familia

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:49

Comenta

No sabe si siente más indignación o pena. «Ya no hay respeto por nada», dice compungida Mónica Fernández, una vecina de Belicena a la que ... le han dado donde más duele. Un elemento muy simbólico para ella, una corona, ha sido sustraída de la tumba de su niño, fallecido hace cuatro meses. Se percató del robo ayer, lunes, y presentó una instancia en el Ayuntamiento para pedir la instalación de cámaras de seguridad: «No es por el valor en sí de la corona, es por el daño sentimental», lamenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  3. 3

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  4. 4 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  5. 5

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  6. 6 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  7. 7 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  8. 8 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  9. 9 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  10. 10 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena

Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena